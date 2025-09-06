بطولة افريقيا للكرة الحديدة المقيدة بالموريس: المنتخب التونسي ينهي مشاركته ب13 ميدالية منها 4 ذهبيات
انهى المنتخب التونسي للكرة الحديدة المقيدة مشاركته في بطولة افريقيا التي اقيمت بالموريس من 2 إلى 5 سبتمبر الجاري برصيد 13 ميدالية منها 4 ذهبية و8 فضية وبرونزية واحدة.
وجاء المعدن النفيس بواسطة كل من اشرف الزواوي ومراد العيادي في مسابقة الزوجي رجال، ويسرى المحمدي وهناء الدريدي في اختصاص الرمي السريع الثنائي فضلا عن ذهبيتي اشرف الزواوي في اختصاص الرمي والتهديف ومراد العيادي في اختصاص الفردي.
يذكر ان المنتخب التونسي الذي يشرف على تسييره المدرب الوطني وائل البلطي شارك في هذه التظاهرة القارية ب5 لاعبين وهم اشرف الزواوي ومراد العيادي ويسرى المحمدي وهناء الدريدي وأسامة البلطي.
