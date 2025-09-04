وزيرة الأسرة تكرّم 60 تلميذا وطالبا من أبناء مؤسسات رعاية الطفولة المتميّزين بعنوان السنة التربويّة 2025-2024

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68b969edf419a2.07905773_ingklmfjehopq.jpg width=100 align=left border=0>

تولّت وزيرة الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السّنّ أسماء الجابري، أمس الأربعاء، بمركز الاصطياف وترفيه الأطفال بالحمّامات، تكريم 60 تلميذا وطالبا من أبناء مؤسّسات رعاية الطفولة من مراكز مندمجة للشّباب والطفولة ومركّبات طفولة المتميّزين في مختلف الأقسام النهائيّة والامتحانات الوطنيّة بعنوان السّنة التّربويّة 2024-2025 وذلك في إطار الاحتفال بيوم العلم.



وقامت أسماء الجابري بهذه المناسبة بتوزيع الجوائز على المتفوّقين والموزّعين بين 20 مستوى سادسة أساسي و20 مستوى تاسعة أساسي و20 مستوى باكالوريا وطلبة، إلى جانب تكريم المساهمين في إنجاح السنة التربويّة من هياكل شريكة ومربيّن ومشرفين على رعاية الأطفال بالمراكز المندمجة للشباب والطفولة وقرى "أس و أس" حسب ما جاء في بلاغ وزارة المرأة على صفحتها على فيسبوك.

