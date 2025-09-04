وزيرة الأسرة تكرّم 60 تلميذا وطالبا من أبناء مؤسسات رعاية الطفولة المتميّزين بعنوان السنة التربويّة 2025-2024
تولّت وزيرة الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السّنّ أسماء الجابري، أمس الأربعاء، بمركز الاصطياف وترفيه الأطفال بالحمّامات، تكريم 60 تلميذا وطالبا من أبناء مؤسّسات رعاية الطفولة من مراكز مندمجة للشّباب والطفولة ومركّبات طفولة المتميّزين في مختلف الأقسام النهائيّة والامتحانات الوطنيّة بعنوان السّنة التّربويّة 2024-2025 وذلك في إطار الاحتفال بيوم العلم.
وقامت أسماء الجابري بهذه المناسبة بتوزيع الجوائز على المتفوّقين والموزّعين بين 20 مستوى سادسة أساسي و20 مستوى تاسعة أساسي و20 مستوى باكالوريا وطلبة، إلى جانب تكريم المساهمين في إنجاح السنة التربويّة من هياكل شريكة ومربيّن ومشرفين على رعاية الأطفال بالمراكز المندمجة للشباب والطفولة وقرى "أس و أس" حسب ما جاء في بلاغ وزارة المرأة على صفحتها على فيسبوك.
وأكدت الجابري أنّ هذه المناسبة تعدّ فرصة لتكريم جهود الأطفال واليافعين والشباب أبناء مؤسسات الطفولة المتفوقين في مختلف المراحل الدراسية، مبرزة أن هذا التكريم يجسّد مبدأ أنّ الحق في التعليم هو من حقوق الطفل الأساسيّة التي يكفلها الدستور وتحرص الدولة التونسيّة الاجتماعية على ضمانه بتكافؤ تام بين كلّ الأطفال.
وتوجّهت الوزيرة بأسمى عبارات التهنئة لكلّ التلاميذ والطلبة الناجحين لما حققوه من نتائج متميّزة تؤهلهم لمواصلة السّير على دروب جديدة من التألّق والامتياز معربة عن تقديرها للجهود المبذولة من طرف الإطار التربوي من مربين ومنشطين وأخصائيين اجتماعيين ونفسانيين وإداريين وعملة في مجال تأطير الأطفال والإحاطة بهم من أجل تحقيق التميّز.
ودعت التلاميذ المكرّمين إلى مواصلة الجهد والحرص على التّجديد والتّطوير لما فيه مصلحة الأطفال الفضلى مثمنة مساهمة الجمعية التونسية لجودة التعليم في مرافقتها الأطفال وتعزيز كفاياتهم التعليمية، ودور الأمهات الحاضنات بقرى الأطفال "أس و أس" لما يبذلنه من مجهودات في سبيل العناية بالأطفال المكفولين.
