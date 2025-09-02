عشرات المشاركين في قافلة الصمود البحرية المغاربية من تونس يتلقون التوجيهات الأخيرة ويستعدون للإبحار
تجمع اليوم الثلاثاء عشرات المشاركين المسجلين في قافلة الصمود البحرية المغاربية المقرر أن تنطلق من تونس نحو قطاع غزة الخميس المقبل في مقر الإتحاد العام التونسي للشغل بالعاصمة لتلقي التوجيهات الأخيرة الضرورية لعملية الإبحار في دورة تكوينية دولية ثانية ولمتابعة آخر تطورات الرحلة البحرية القادمة من إسبانيا في نطاق الأسطول العالمي.
وتلقى مشاركون عرب وأجانب اليوم في "قاعة الشهيد الوطني والنقابي الزعيم فرحات حشاد" دورة تكوينية حول كيف مواجهة الخطر خلال إبحار الأسطول العالمي للتضامن مع غزة وهو أسطول مكون من سفن تنطلق من عدة دول منها تونس بعدما كان المسجلون التونسيون تلقوا تكوينا مماثلا قبل أسبوعين بهدف التمكن من قواعد القوة المعنوية والنفسية والبدنية التي ستسمح بتحمل الضغط الناجم عن طول الرحلة البحرية واحتمال تعرضها الى الهجوم وتحويل الوجهة من قبل جيش العدو الصهويني في عرض البحر.
وتتركز القواعد المتلقاة في الدورتين التكوييتين حسب ما جاء في مداخلات أخصائيين نفسانيين ولوجستيين ألقيت مباشرة وعبر "السكايب" على كيفية التصرف في حالة الخطر بالتحلي بالهدوء والتماسك وتحمل مسؤولية اختيار المشاركة في حملة التضامن المعبر عنها عبر الأسطول البحري العالمي في البحر المتوسط والمنطلق من إسبانيا وتونس وإيطاليا واليونان والذي سيضم عشرات السفن ومئات المشاركين حسبما صرح به المنظمون.
وصرح وائل نوار عضو هيئة الأسطول العالمي للتضامن مع غزة بأن الإنطلاق مقرر ليوم الخميس المقبل من تونس ويشمل عدة سفن ومئات المشاركين وهو مرتبط بوصول الأسطول الإسباني الى مستوى المياه الإقليمية التونسية بعدما تعطل هذا الأسطول يوما في الطريق الى حد الآن وربما يتسبب ذلك في تأخير الرحلة البحرية من المياه التونسية "بيوم أو يومين" مشيرا الى أن السلطات التونسية متعاونة مع منظمي القافلة البحرية من تونس في كل الإجراءات ولا يتوقع أي إشكال قانوني محلي "وفي كل الحالات سيكون المشاركون المنطلقون من تونس في البحر قبل نهاية هذا الأسبوع".
وأضاف في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء بأن القافلة البحرية المنطلقة من المياه التونسية ستنطلق من سيدي بوسعيد أو قمرت وستحمل تونسيين وعرب وأجانب وحليبا للأطفال وأدوية موضحا أن عدد التونسيين المسجلين في الرحلة والتكوين بلغ 127 شخصا الى جانب عشرات العرب والأجانب من بلدان مغاربية وإفريقية وآسيوية وأوروبية وأمريكية.
