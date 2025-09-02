عشرات المشاركين في قافلة الصمود البحرية المغاربية من تونس يتلقون التوجيهات الأخيرة ويستعدون للإبحار

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68b758bb2a74a7.57586582_fqlmokhgpenij.jpg width=100 align=left border=0>

تجمع اليوم الثلاثاء عشرات المشاركين المسجلين في قافلة الصمود البحرية المغاربية المقرر أن تنطلق من تونس نحو قطاع غزة الخميس المقبل في مقر الإتحاد العام التونسي للشغل بالعاصمة لتلقي التوجيهات الأخيرة الضرورية لعملية الإبحار في دورة تكوينية دولية ثانية ولمتابعة آخر تطورات الرحلة البحرية القادمة من إسبانيا في نطاق الأسطول العالمي.



وتلقى مشاركون عرب وأجانب اليوم في "قاعة الشهيد الوطني والنقابي الزعيم فرحات حشاد" دورة تكوينية حول كيف مواجهة الخطر خلال إبحار الأسطول العالمي للتضامن مع غزة وهو أسطول مكون من سفن تنطلق من عدة دول منها تونس بعدما كان المسجلون التونسيون تلقوا تكوينا مماثلا قبل أسبوعين بهدف التمكن من قواعد القوة المعنوية والنفسية والبدنية التي ستسمح بتحمل الضغط الناجم عن طول الرحلة البحرية واحتمال تعرضها الى الهجوم وتحويل الوجهة من قبل جيش العدو الصهويني في عرض البحر.

