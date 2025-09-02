وزارة التجهيز تعلن عن فتح الممر تحت الجسر على الطريق المحلية رقم 541 الرابطة بين جبل الجلود ولاكانيا
اعلنت وزارة التجهيز والاسكان انه سيتم بداية من يوم الاربعاء 3 سبتمبر 2025 فتح الممر تحت الجسر على مستوى الطريق المحلية رقم 541 ( نهج 9042) الرابطة بين منطقتي جبل الجلود ولاكانيا، أمام حركة الجولان.
واضافت الوزارة في بلاغ لها الثلاثاء انه يمنع مرور الشاحنات التي يتجاوز ارتفاعها 8ر3 متر، تحت هذا الجسر .
ودعت كافة مستعملي . هذه الطريق الى الانتباه والتقيد بالعلامات المرورية والتوجيهية المركزة في الغرض
واضافت الوزارة في بلاغ لها الثلاثاء انه يمنع مرور الشاحنات التي يتجاوز ارتفاعها 8ر3 متر، تحت هذا الجسر .
ودعت كافة مستعملي . هذه الطريق الى الانتباه والتقيد بالعلامات المرورية والتوجيهية المركزة في الغرض
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 314272