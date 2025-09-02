Babnet   Latest update 21:15 Tunis

وزارة التجهيز تعلن عن فتح الممر تحت الجسر على الطريق المحلية رقم 541 الرابطة بين جبل الجلود ولاكانيا

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68b74331098376.46735269_nqfklhgiomejp.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 02 Septembre 2025 - 20:17
      
اعلنت وزارة التجهيز والاسكان انه سيتم بداية من يوم الاربعاء 3 سبتمبر 2025 فتح الممر تحت الجسر على مستوى الطريق المحلية رقم 541 ( نهج 9042) الرابطة بين منطقتي جبل الجلود ولاكانيا، أمام حركة الجولان.
واضافت الوزارة في بلاغ لها الثلاثاء انه يمنع مرور الشاحنات التي يتجاوز ارتفاعها 8ر3 متر، تحت  هذا الجسر .
ودعت كافة مستعملي . هذه الطريق الى الانتباه والتقيد بالعلامات المرورية والتوجيهية المركزة في الغرض


الثلاثاء 02 سبتمبر 2025 | 10 ربيع الأول 1447
