وزارة الصناعة والمناجم والطاقة تحدد سعر شراء الكهرباء المنتحة من الغاز الحيوي

حدّدت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سعر شراء الكهرباء المنتجة من الغاز الحيوي بـ307 مليما للكيلواط/ساعة دون احتساب الأداءات، على أن يتم اعتماد هذا السعر طيلة مدة العقد.



وجرى ضبط هذه التسعيرة في إطار قرار وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة المؤرخ في 29 أوت 2025، والمتعلق بسعر شراء الكهرباء من مشاريع إنتاج الغاز الحيوي المرتبطة بالشبكة الوطنية في الجهد المتوسط والخاضعة للترخيص، والصادر بالرائد الرسمي عدد 108 لسنة 2025.



ويُقصد بالغاز الحيوي، وفق النص،، على أن تضم المنشأة جميع التجهيزات والمعدات المركزة في موقع واحد أو أكثر.وسيتم فوترة كميات الكهرباء المسلّمة إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز شهريا، بالدينار التونسي، وفق مقتضيات العقد النموذجي المتعلق ببيع الكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقات المتجددة.وينصّ القرار على أن تقديم مطالب إنجاز المشاريع يتمّ طبقا لأحكام الفصل 15 من الأمر الحكومي عدد 1123 لسنة 2016، والذي يفرض الحصول على موافقة مبدئية من الوزير المكلّف بالطاقة. ويرافق المطلبيتضمن:* نسخة من بطاقة التعريف الوطنية (للشخص الطبيعي) أو السجل التجاري (للشخص المعنوي).* وثائق تثبت الإمكانيات الفنية والقدرات المالية لصاحب المشروع.* تحديد موقع وحدة الإنتاج وتوزيع المولدات (بالنسبة لمشاريع الرياح) على خريطة طبوغرافية.* وثائق تخصيص الموقع لفائدة المشروع ونسبة الإدماج الصناعي المحلي.* دراسة اقتصادية تشمل تكاليف المشروع، مصاريف الاستغلال والصيانة، وطرق التمويل.* دراسة فنية توضّح مصدر الطاقة المستعملة، القدرة المزمع تركيزها، كمية الإنتاج المتوقعة، وقائمة التجهيزات مع مواصفاتها.* رزنامة مفصلة لإنجاز المشروع بمراحله وآجاله.* كراس الشروط الفنية لربط المشروع بالشبكة الوطنية، مؤشر وممضى من قبل صاحب المشروع.* دراسة أولية لربط وحدة الإنتاج بالشبكة الوطنية للكهرباء.