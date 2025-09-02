تونس تشرع في تنفيذ خطوات عمليّة من أجل الحصول على التصنيف الدولي للفِرق الطبية الطارئة

شرعت تونس في تنفيذ أولى خطواتها العملية نحو الحصول على التصنيف الدولي للفِرق الطبية الطارئة، الذي تمنحه منظمة الصحة العالمية للفرق الطبية الجاهزة للتدخل السريع وقت الأزمات والكوارث.



وبحسب بلاغ صادر اليوم الثلاثاء عن المنظمة العالمية للصحّة، نظّمت وزارة الصحة بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية، في إطار المجهودات المبذولة للحصول على التصنيف الدولي، ورشة عمل جمعت خبراء وطنيين وخبراء من منظمة الصحة العالمية مع خبير دولي مختص في تأطير ومتابعة مسارات التصنيف الدولي لهذه الفرق حول العالم.



وخُصّصت الورشة لإعداد إجراءات عملية وواضحة تضمن سرعة التدخل وتنسيق الجهود بين مختلف الهياكل الصحية واللوجستية لحماية الأرواح في أصعب الظروف، كما ناقش المشاركون ،على مدى يومين، سبل تنظيم العمل وتوزيع المهام والاستعداد لمختلف السيناريوهات، بما يسمح بتحويل هذه الإجراءات إلى دليل عملي يُعتمد وقت الحاجة.وتخللت هذه الورشة زيارة ميدانية إلى مقر الحماية المدنية، حيث اطّلع الخبراء على الإمكانيات المتوفرة و مستوى الجاهزية، مع التركيز على أهمية التكامل بين الأطباء، الإطارات الصحية والحماية المدنية في الاستجابة للطوارئ.و يندرج هذا العمل في إطار مرافقة جهود وزارة الصحة، وخاصة وحدة الطب الاستعجالي وبالتنسيق مع الإدارة العامة للحماية المدنية، من أجل تمكين تونس مستقبلاً من الحصول على هذا التصنيف الدولي الهام. وهو ما سيفتح المجال أمامها للانضمام إلى الشبكة العالمية لفرق التدخل الطبي، وتبادل الخبرات مع الدول الأخرى.