توننداكس يتراجع الثلاثاء عند الاغلاق بنسبة 34ر0 بالمائة في ظل تداولات هامة سجلتها سوق البورصة

تراجع المؤشر الرئيسي لبورصة الأوراق المالية بتونس توننداكس، الثلاثاء عند الإغلاق، بنسبة 34ر0 بالمائة الى مستوى 8ر871 11 نقطة في ظل تداولات هامة بلغت 18 مليون دينار وفق معطيات الوسيط بالبورصة التونسية للأوراق المالية.



وتمكن سهم مخابر يونيماد من جذب إهتمام المستثمرين ليحصل مع نهاية الجلسة على قرابة 2ر11 مليون دينار، وأقفل التداول على تراجع بنسبة 8ر0 بالمائة الى مستوى 640ر8 دينار علما السوق سجلت تداول كتلتي اسهم لشركة المنتوجات الصحية بقيمة 3ر2 مليون دينار.

