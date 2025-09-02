توننداكس يتراجع الثلاثاء عند الاغلاق بنسبة 34ر0 بالمائة في ظل تداولات هامة سجلتها سوق البورصة
تراجع المؤشر الرئيسي لبورصة الأوراق المالية بتونس توننداكس، الثلاثاء عند الإغلاق، بنسبة 34ر0 بالمائة الى مستوى 8ر871 11 نقطة في ظل تداولات هامة بلغت 18 مليون دينار وفق معطيات الوسيط بالبورصة التونسية للأوراق المالية.
وتمكن سهم مخابر يونيماد من جذب إهتمام المستثمرين ليحصل مع نهاية الجلسة على قرابة 2ر11 مليون دينار، وأقفل التداول على تراجع بنسبة 8ر0 بالمائة الى مستوى 640ر8 دينار علما السوق سجلت تداول كتلتي اسهم لشركة المنتوجات الصحية بقيمة 3ر2 مليون دينار.
وتصدر سهم التونسية لاعادة التأمين، قائمة الإرتفاعات، بنسبة 6 بالمائة ليصل الى مستوى 900ر8 دينار متبوعا بسهم تأمينات المغاربية وللحياة بنسبة 3ر5 بالمائة وسعر اقفال عند 6 دينار.
وتراجع سهم لاندور، في المقابل، بنسبة 9ر5 بالمائة ليبلغ 150ر10 دينار متبوعا بسهم إسمنت بنرزت بنسبة 1ر4 بالمائة وسعر إقفال عند مستوى 470ر0 دينار وعدم تسجيل اي تداولات.
