وزارة التجارة تعلن عن إنطلاق الحملة الوطنية المشتركة لمراقبة المستلزمات المدرسية بمشاركة أكثر من 150 فريقا رقابيا

أعلنت وزارة التجارة وتنمية الصادرات، عن إنطلاق الحملة الوطنية المشتركة لمراقبة المستلزمات المدرسية، بمشاركة أكثر من 120 فريقا رقابيا يضمّ أعوانا من وزارتي التجارة والصحة، إلى جانب وحدات الشرطة البلدية والحرس البلدي والديوانة.



وأكدت الوزارة ، في بلاغ نشرته مساء الثلاثاء، أهمية العمل في إطار الفرق المشتركة للتصدي لمختلف مظاهر الاحتكار والمضاربة والحفاظ على سلامة وصحة المستهلك.



وشددت على انها تعمل على تطوير التدخل الرقابي والتوجه نحو عمل رقابي جديد ونوعي وذلك من خلال التنسيق مع مختلف الوزارات (الداخلية والفلاحة والصحة والديوانة) حتى يكون له أثر ملموس على أرض الواقع وتحقيق الأهداف المرجوة من العمل الرقابي.وتهدف الحملة إلى تكثيف المراقبة الاقتصادية والصحية بالأسواق ونقاط البيع وسحب وحجز جميع المستلزمات غير المطابقة للمواصفات الفنية والصحية والردع الصارم لكل المخالفات و التثبت من نزاهة المعاملات الاقتصادية والتصدي للانتصاب الفوضوي.وتندرج هذه الحملة في إطار تتويج الأعمال الاستباقية التي عملت عليها الوزارة منذ أشهر، حيث تمّ تشديد الرقابة على واردات المستلزمات المدرسية إلى جانب تنفيذ برنامج مراقبة استباقي بالسوق الداخلية منذ شهر جويلية 2025 ما مكّن من حجز كميات هامة من هذه المنتجات غير المطابقة.وتهدف هذه المجهودات إلى ضمان عودة مدرسية آمنة وسليمة وحماية التلاميذ والأولياء من المخاطر الصحية والاقتصادية وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتدخلين في السوق.وستتواصل هذه البرامج الرقابية المشتركة بالتنسيق مع كل الأطراف المتدخلة للتصدي لكل مظاهر الاحتكار والمضاربة والحيلولة دون وصول المواد التي تمس من سلامة وصحة المستهلك.