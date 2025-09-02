Babnet   Latest update 18:04 Tunis

رجة أرضية بمنطقة المعقولة التابعة لولاية باجة بقوة 2.4 درجة على سلم ريشتر شعر بها مواطنو الجهة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/rajjaardiaaaaa.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 02 Septembre 2025 - 17:05 قراءة: 0 د, 18 ث
      
سجلت محطات رصد الزلازل، رجة أرضية، على الساعة 12 و 10 دقائق بالتوقيت المحلي، بمنطقة المعقولة التابعة لولاية باجة بقوة 2.4 درجة على سلم ريبشتر شعر بها مواطنو الجهة.
وأوضح المعهد الوطني للرصد الجوي، في بلاغ له، ان المركز الزلزال حدد، حسب التحاليل الأولية، عند مستوى 36.68 درجة خط عرض وعند مستوى 9.16 درجة خط طول وذلك جنوب غرب منطقة المعقولة.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314260


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 02 سبتمبر 2025 | 10 ربيع الأول 1447
انتهاء أوسّو
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:18
18:48
15:58
12:26
05:51
04:21
الرطــوبة:
% 57
Babnet
Babnet31°
28° Babnet
الــرياح:
6.17 كم/س
Babnet
Babnet23°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
31°-23
30°-22
32°-22
31°-23
35°-24
  • Avoirs en devises
    24988,0

  • (02/09)
  • Jours d'importation
    108
  •              1 € = 3,40309 DT        1$ =2,90865 DT
  • Solde Compte du Trésor   (02/09)   885,5 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 18:04 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    