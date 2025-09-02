رجة أرضية بمنطقة المعقولة التابعة لولاية باجة بقوة 2.4 درجة على سلم ريشتر شعر بها مواطنو الجهة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/rajjaardiaaaaa.jpg width=100 align=left border=0>

سجلت محطات رصد الزلازل، رجة أرضية، على الساعة 12 و 10 دقائق بالتوقيت المحلي، بمنطقة المعقولة التابعة لولاية باجة بقوة 2.4 درجة على سلم ريبشتر شعر بها مواطنو الجهة.

وأوضح المعهد الوطني للرصد الجوي، في بلاغ له، ان المركز الزلزال حدد، حسب التحاليل الأولية، عند مستوى 36.68 درجة خط عرض وعند مستوى 9.16 درجة خط طول وذلك جنوب غرب منطقة المعقولة.