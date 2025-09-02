صفاقس: ورشة شبابية بيئية بعنوان "صفاقس والمناخ: حلول محلية تدعم الإلتزامات الوطنية"

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5eb04bc9831088.87949482_gelpjnkiohfqm.jpg width=100 align=left border=0>

انطلقت، اليوم الثلاثاء بصفاقس، فعاليات ورشة بيئية شبابية بعنوان "صفاقس والمناخ: حلول محلية تدعم الالتزامات الوطنية"، وذلك ببادرة من جمعية براءة لحماية الطفولة المهددة، وجمعية صفاقس المزيانة وجمعية نحن الشباب، وبالشراكة مع بلدية صفاقس، ومشروع شارك المدعوم من مؤسسة "هاينريش بول ".

وأوضح الباحث في القانون المناخي ومنسق الورشة، رائد الجوة، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن "هذه البادرة الموجهة لفائدة الشباب تتنزل في إطار دعم مجهودات الدولة للتصدي للتغيرات المناخية، وتهدف إلى توعية الشباب بهذا الخطر، وإلى تشريكه بشكل فعال في صياغة مقترحات وسياسات مناخية تربط المستوى المحلي بالوطني، من أجل مستقبل بيئي مستدام، وأكثر عدلا للأجيال القادمة".

وذكر أن "اليوم الأول من أشغال هذه الورشة، سيخصّص للتعريف بمراجعة المساهمة الوطنية المحددة وبأهدافها، وبالإلتزامات الوطنية، ولتقديم الإطار القانوني الدولي والوطني للتغيرات المناخية، وتحسيس الشباب بمخاطر التغيرات المناخية، تخلله ورشات عمل يشارك فيها الشباب لتحديد القطاعات المساهمة في التغيرات المناخية، والقطاعات الأكثر تضررا منها".





أما اليوم الثاني من أشغال الورشة فسيرتكز على إعداد مثال مناخي محلي شبابي، كأول بادرة من نوعها للتعريف بأهدافه ودوره على المستويين الجهوي والمحلي، وتحديد الأولويات والحلول العملية الملائمة لواقع الجهة لمجابهة التغيرات المناخية، وفق نفس المصدر.