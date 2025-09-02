لجنة الطاقة الذرية تصادق على البرنامج الإطاري 2025-2029 للاستخدام الامن للتقنيات النووية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68b71080d72612.55619527_lmhfigjnokeqp.jpg width=100 align=left border=0>

صادقت اللّجنة الوطنية للطاقة الذرية، خلال اجتماعها أمس الاثنين بإشراف وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بلعيد، على البرنامج الإطاري 2025-2029، باعتباره أداة استراتيجية لضمان الاستخدام الآمن والمسؤول للتقنيات النووية، وتكريسا لالتزامات تونس الدولية وتعزيزا لمساهمتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.



وأفادت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، أنّ هذا البرنامج يُعدّ المرجع الاستراتيجي لتوجيه استخدامات العلوم والتقنيات النووية بما يخدم أولويات التنمية الوطنية.

