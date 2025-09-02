حملة تنظيف وتوعية بيئية بشاطىء مدينة الحمامات يوم السبت المقبل

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/yasmine_hammamet.jpg width=100 align=left border=0>

من المنتظر، أن تنظم جمعية تونسي للعلوم التشاركية بالشراكة مع جمعية التربية البيئية، حملة تنظيف وتوعية بيئية بشاطىء مدينة الحمامات يوم السبت 6 سبتمبر الجاري.



ويتضمن البرنامج حملة تنظيف الشاطىء بمشاركة متطوعين اضافة الى توزيع أكياس وبطاقات متابعة النفايات الى جانب أنشطة تحسيسية حول حماية البيئة البحرية وورشات علمية وتوعوية.

