حملة تنظيف وتوعية بيئية بشاطىء مدينة الحمامات يوم السبت المقبل
من المنتظر، أن تنظم جمعية تونسي للعلوم التشاركية بالشراكة مع جمعية التربية البيئية، حملة تنظيف وتوعية بيئية بشاطىء مدينة الحمامات يوم السبت 6 سبتمبر الجاري.
ويتضمن البرنامج حملة تنظيف الشاطىء بمشاركة متطوعين اضافة الى توزيع أكياس وبطاقات متابعة النفايات الى جانب أنشطة تحسيسية حول حماية البيئة البحرية وورشات علمية وتوعوية.
يشار، الى أن جمعية 'تونسي' للعلوم التشاركية هي منظمة تركز على حماية البيئة البحرية والمساهمة في البحث العلمي من خلال تشريك المواطنين في المشاريع والمبادرات لدعم الشباب وتكوينهم في مجال اعادة تدوير النفايات.
