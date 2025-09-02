Babnet   Latest update 15:29 Tunis

حملة تنظيف وتوعية بيئية بشاطىء مدينة الحمامات يوم السبت المقبل

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/yasmine_hammamet.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 02 Septembre 2025 - 15:06 قراءة: 0 د, 25 ث
      
من المنتظر، أن تنظم جمعية تونسي للعلوم التشاركية بالشراكة مع جمعية التربية البيئية، حملة تنظيف وتوعية بيئية بشاطىء مدينة الحمامات يوم السبت 6 سبتمبر الجاري.

ويتضمن البرنامج حملة تنظيف الشاطىء بمشاركة متطوعين اضافة الى توزيع أكياس وبطاقات متابعة النفايات الى جانب أنشطة تحسيسية حول حماية البيئة البحرية وورشات علمية وتوعوية.



يشار، الى أن جمعية 'تونسي' للعلوم التشاركية هي منظمة تركز على حماية البيئة البحرية والمساهمة في البحث العلمي من خلال تشريك المواطنين في المشاريع والمبادرات لدعم الشباب وتكوينهم في مجال اعادة تدوير النفايات.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314245


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 02 سبتمبر 2025 | 10 ربيع الأول 1447
انتهاء أوسّو
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:18
18:48
15:58
12:26
05:51
04:21
الرطــوبة:
% 51
Babnet
Babnet31°
30° Babnet
الــرياح:
7.72 كم/س
Babnet
Babnet23°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
31°-23
30°-22
32°-22
31°-23
35°-24
  • Avoirs en devises
    24886,3

  • (01/09)
  • Jours d'importation
    108
  •              1 € = 3,39686 DT        1$ =2,91188 DT
  • Solde Compte du Trésor   (01/09)   885,5 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 15:29 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    