الدورة الخامسة للملتقى الدولي للفنون من 05 الى 08 سبتمبر الجاري بقصر النجمة الزهراء

يحتضن، مركز الموسيقى العربية والمتوسطية، النجمة الزهراء، بسيدي بوسعيد، الدورة الخامسة للملتقى الدولي للفنون، وذلك من 05 الى 08 سبتمبر 2025.



وسيكون اليوم الافتتاحي مخصصا للمحاضرات والحوارات حول موضوع الدورة ... "دور الفنون في ترسيخ الهوية وتثمين التراث وتعزيز التماسك والتنمية المستدامة".

