Babnet   Latest update 14:45 Tunis

الدورة الخامسة للملتقى الدولي للفنون من 05 الى 08 سبتمبر الجاري بقصر النجمة الزهراء

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/najmazahraaaaa.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 02 Septembre 2025 - 14:36 قراءة: 0 د, 17 ث
      
يحتضن، مركز الموسيقى العربية والمتوسطية، النجمة الزهراء، بسيدي بوسعيد، الدورة الخامسة للملتقى الدولي للفنون، وذلك من 05 الى 08 سبتمبر 2025.

وسيكون اليوم الافتتاحي مخصصا للمحاضرات والحوارات حول موضوع الدورة ... "دور الفنون في ترسيخ الهوية وتثمين التراث وتعزيز التماسك والتنمية المستدامة".



كما يتضمن برنامج التظاهرة عديد الفقرات التي تجمع بين الندوات والورشات والعروض الفنية والمعارض.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314244


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 02 سبتمبر 2025 | 10 ربيع الأول 1447
انتهاء أوسّو
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:18
18:48
15:58
12:26
05:51
04:21
الرطــوبة:
% 62
Babnet
Babnet31°
30° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet23°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
31°-23
30°-22
32°-22
31°-23
35°-24
  • Avoirs en devises
    24886,3

  • (01/09)
  • Jours d'importation
    108
  •              1 € = 3,39686 DT        1$ =2,91188 DT
  • Solde Compte du Trésor   (01/09)   885,5 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 14:45 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    