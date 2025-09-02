Babnet   Latest update 11:29 Tunis

مؤسسة "فداء" تعلن عن صرف المنح المدرسيّة والجامعيّة والتّكوينيّة لفائدة أبناء شهداء وجرحى الاعتداءات الإرهابيّة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/62b6117c901f75.07852727_qjoniplgkfhem.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 02 Septembre 2025 - 11:16
      
أعلنت مؤسسة "فداء" أنها ستتولّى صرف المنح المدرسيّة والجامعيّة والتّكوينيّة بعنوان السنة الدّراسية 2025/2026 لفائدة أبناء شهداء الاعتداءات الإرهابيّة من العسكريين وأعوان قوّات الأمن الدّاخلي والدّيوانة.

وسينتفع بهذه المنح، حسب بلاغ لمؤسسة "فداء"، أبناء شهداء وجرحى الثورة الصّادرة أسماؤهم بالرّائد الرّسمي للجمهورية التونسية عدد 26 لسنة 2021 وأبناء مصابي الاعتداءات الإرهابيّة من العسكريين وأعوان قوّات الأمن الدّاخلي والدّيوانة الذين تساوي أو تفوق نسبة السّقوط البدني الحاصل لهم 15 بالمائة.



وذكرت أنه يتعيّن على منظوري المؤسسة إيداع ملفاتهم متضمنة للوثائق المطلوبة طبقا للقائمتين المصاحبتين خلال الفترة الممتدة من 1 سبتمبر إلى غاية 10 سبتمبر الحالي بالنسبة للتلاميذ وإلى غاية 10 أكتوبر بالنسبة للطلبة ومتلقي التكوين المهني.

وأشارت مؤسسة "فداء" إلى أنه سيتم في مرحلة أولى، بالنسبة للتلاميذ، صرف منحة العودة المدرسية ومنحة شهر سبتمبر 2025 بناء على وصل التسجيل بإحدى المؤسسات التعليمية، على أن يستكمل صرف بقية المنح الشهرية بداية من شهر أكتوبر 2025 بعد الاستظهار وجوبا بشهادة حضور بالمؤسسات التربوية المعنية. أما بخصوص المنح الجامعية ومنح التكوين المهني فتصرف وجوبا بعد الاستظهار بشهادة الترسيم النهائي أو شهادة حضور.

وتودع الملفات مباشرة بمقر مؤسسة فداء، أو يقع إرسالها عن طريق البريد على العنوان التالي : 62 نهج صالح بن يوسف المنار 2 تونس 2092، في ظرف مغلق يحمل اسم الشهيد أو الجريح وعدده الرتبي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية المذكور أعلاه بالنسبة للشهداء وجرحى الثورة.


Babnet

