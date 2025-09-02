Babnet   Latest update 11:29 Tunis

مانشستر سيتي يتعاقد مع مع حارس المرمى الإيطالي جيانلويجي دوناروما

Publié le Mardi 02 Septembre 2025
      
تعاقد مانشستر سيتي المنافس في البطولة الإنقليزية الممتازة لكرة القدم اليوم الثلاثاء مع حارس المرمى الإيطالي جيانلويجي دوناروما قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي بموجب عقد يمتد لخمس سنوات، بعد الموافقة على رحيل الحارس البرازيلي إيدرسون إلى فناربخشه التركي.
وبدأ الحارس الايطالي البالغ من العمر 26 عاما مسيرته الكروية مع ميلان الايطالي حيث تدرج في صفوف الشباب وظهر لأول مرة مع الفريق الأول في سن السادسة عشرة، وشارك في أكثر من 250 مباراة، وساهم في فوز ميلان بكأس السوبر الإيطالي عام 2016.
انتقل دوناروما بعد ذلك إلى فرنسا في صيف عام 2021، واختار الانضمام إلى باريس سان جيرمان.

وعلى مدار أربعة مواسم في ملعب بارك دي برانس، ساهم دوناروما في فوز الفريق الباريسي بأربعة ألقاب في البطولة الفرنسية، ولقبين في كأس فرنسا، ليتوّج مسيرته مع الفريق بمساهمته في فوز باري سان جيرمان بأول لقب له في كأس رابطة الأبطال الأوروبية.

ومع المنتخب الايطالي، ساهم دوناروما في تتويج الازوري بلقب يورو 2021، اثر الفوز على إنقلترا في ويمبلي بنتيجة 3-2 بركلات الترجيح، عندما اختير كأفضل لاعب في البطولة.
 


