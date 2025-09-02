مانشستر سيتي يتعاقد مع مع حارس المرمى الإيطالي جيانلويجي دوناروما

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/684741aca13311.15126946_ejpqilmfgokhn.jpg width=100 align=left border=0>

تعاقد مانشستر سيتي المنافس في البطولة الإنقليزية الممتازة لكرة القدم اليوم الثلاثاء مع حارس المرمى الإيطالي جيانلويجي دوناروما قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي بموجب عقد يمتد لخمس سنوات، بعد الموافقة على رحيل الحارس البرازيلي إيدرسون إلى فناربخشه التركي.

وبدأ الحارس الايطالي البالغ من العمر 26 عاما مسيرته الكروية مع ميلان الايطالي حيث تدرج في صفوف الشباب وظهر لأول مرة مع الفريق الأول في سن السادسة عشرة، وشارك في أكثر من 250 مباراة، وساهم في فوز ميلان بكأس السوبر الإيطالي عام 2016.

انتقل دوناروما بعد ذلك إلى فرنسا في صيف عام 2021، واختار الانضمام إلى باريس سان جيرمان.

