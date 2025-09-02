بمناسبة العودة المدرسية:جامعة العمال التونسيين بالخارج تطلق مبادرة لدعم احتياجات ابناء بعض العائلات محدودة الدخل
أعلنت جامعة العمال التونسيين بالخارج، عن اطلاق مبادرة اجتماعية لدعم أبناء بعض العائلات محدودة الدخل في بعض الجهات التونسية وذلك بمناسبة العودة المدرسية .
وتأتي هذه الخطوة التي دأبت على تنظيمها الجامعة سنويا في اطار الحرص على تقديم المساعدة لأبناء العائلات محدودة الدخل عبر تمكينهم من وصل مالي قيمته 100 دينار لفائدة التلميذ الواحد.
وتهدف هذه المبادرة الى دعم المسيرة التعليمية لأبناء هذه الفئة والتخفيف من أعباء المصاريف المدرسية فضلا عن مزيد تعزيز قيم التضامن والتكافل بين مختلف العائلات التونسية .
يشار، الى أن جامعة العمال التونسيين بالخارج هي منظمة غير حكومية تعمل منذ تأسيسها على تقديم خدمات اجتماعية ثقافية وانسانية موجهة بالأساس للتونسيين المقيمين بالخارج من خلال برامج تراعي مختلف احتياجاتهم وتطلعاتهم.
