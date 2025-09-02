بمناسبة العودة المدرسية:جامعة العمال التونسيين بالخارج تطلق مبادرة لدعم احتياجات ابناء بعض العائلات محدودة الدخل

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68b418c9750852.88035567_fkgmlepnjoihq.jpg width=100 align=left border=0>

أعلنت جامعة العمال التونسيين بالخارج، عن اطلاق مبادرة اجتماعية لدعم أبناء بعض العائلات محدودة الدخل في بعض الجهات التونسية وذلك بمناسبة العودة المدرسية .



وتأتي هذه الخطوة التي دأبت على تنظيمها الجامعة سنويا في اطار الحرص على تقديم المساعدة لأبناء العائلات محدودة الدخل عبر تمكينهم من وصل مالي قيمته 100 دينار لفائدة التلميذ الواحد.

