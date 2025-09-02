الدورة التاسعة من منتدى تونس الاقتصادي يوم 18 سبتمبر الجاري

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68b6c2a79b1586.68649053_qoknliepghfmj.jpg width=100 align=left border=0>

ينظم، المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، الدورة التاسعة من منتدى تونس الاقتصادي، وذلك يوم 18 سبتمبر 2025، بدار المؤسسة، تحت شعار "السياحة في تونس نحو آفاق جديدة".



ويمثل المنتدى فضاءا سنويا يجمع الفاعلين الاقتصاديين وصناع القرار لمناقشة القضايا الحيوية التي ترسم ملامح مستقبل الاقتصاد التونسي.

