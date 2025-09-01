توننداكس يتراجع بنسبة 02ر0 بالمائة مع انتهاء تداولات أولى جلساته الأسبوعية لشهر سبتمبر

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67742e2b0d5c32.85772922_jekmngoqhiflp.jpg width=100 align=left border=0>

تراجع المؤشر الرئيسي لبورصة الاوراق المالية بتونس توننداكس، الاثنين، مع إنطلاق العمل بنظام الحصتين، بنسبة 02ر0 بالمائة ليدرك مستوى 2ر912 11 نقطة وفق الوسيط بالبورصة التونسية للأوراق المالية.



وسجلت السوق تداول قرابة 5 ملايين دينار، وقد حصل سهم التونسية للايجار المالي والفكتورنغ، على حصة تقارب 2ر1 مليون دينار من اجمالي التداولات وانهى الجلسة مرتفعا بنسبة 6ر3 بالمائة مدركا مستوى 35 دينار.

