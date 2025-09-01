Babnet   Latest update 18:32 Tunis

توننداكس يتراجع بنسبة 02ر0 بالمائة مع انتهاء تداولات أولى جلساته الأسبوعية لشهر سبتمبر

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67742e2b0d5c32.85772922_jekmngoqhiflp.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 01 Septembre 2025 - 17:52
      
تراجع المؤشر الرئيسي لبورصة الاوراق المالية بتونس توننداكس، الاثنين، مع إنطلاق العمل بنظام الحصتين، بنسبة 02ر0 بالمائة ليدرك مستوى 2ر912 11 نقطة وفق الوسيط بالبورصة التونسية للأوراق المالية.

وسجلت السوق تداول قرابة 5 ملايين دينار، وقد حصل سهم التونسية للايجار المالي والفكتورنغ، على حصة تقارب 2ر1 مليون دينار من اجمالي التداولات وانهى الجلسة مرتفعا بنسبة 6ر3 بالمائة مدركا مستوى 35 دينار.



وتصدر سهم سمارت تونس، قائمة الإرتفاعات، بنسبة 6ر4 بالمائة وانهي الجلسة على سعر 300ر16 دينار في حقق سهم شركة النقل بواسطة ىالانابيب ارتفاعا بنسبة 6ر4 بالمائة ليصل الى مستوى 610ر26 دينار.
وتراجع سهم الصناعات الكميائية للفيلور في المقابل بنسبة 6 بالمائة الى 710ر101 دينار متبوعا بسهم مصنع الورق الخشبي بالجنوب بنسبة 1ر5 بالمائة وسعر تداول عند الاغلاق في حدود 8 دينار.


