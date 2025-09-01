جمعية رويال كلاس المنزه التاسع تحتضن البطولة الافريقية المفتوحة للبلياردو بـ 9 كرات

تحتضن جمعية رويال كلاس المنزه التاسع من 5 والى غاية 11 سبتمبر الجاري وتحت اشراف الجامعة التونسية للرياضة للجميع البطولة الافريقية المفتوحة للبلياردو بـ 9 كرات.

وعلى هامش المناسبة أكد سيف العيساوي عضو لجنة التنظيم في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أنّ الحدث سيشهد مشاركة أكثر من 100 لاعب ولاعبة من 9 دول مشيرا الى أنّ البطولة تمثل فرصة لمزيد تعريف وتعميم اللعبة بتونس.

وكشف أنّ البطولة ستشهد مشاركة لبطلة العالم الأوكرانية أولغا غاشكوفا مع حضور لشخصيات دولية على غرار نائب رئيس الاتحاد العربي للبلياردو.



وبيّن أنّ أكثر من جمعية تونسية ساهمت في تهئية الظروف المناسبة لانجاح الحدث، ذاكرا منها جمعية الثامنة الكبرى بباردو وجمعية فراند زون المروج وأكاديمية نابل.وأوضح من موقعه صلب لجنة التنظيم وكعضو في اللجنة التنفيذية بالاتحاد العربي للسنوكر والبلياردو أنّ نجاح البطولة الافريقية على المستوى التنظيمي سيمثل دافعا لتونس من أجل احتضان المزيد من الدورات الدولية، مبرزا في هذا الصدد انّ هناك مساع لاقتراح تونس من أجل أن تحظى بشرف تنظيم البطولة العربية في الفترة القادمة.وفي ما يلي قائمة الدول التي أكدت مشاركتها وفق ما جاء على لسان سيف العيساوي عضو لجنة التنظيم:تونس - الجزائر - ليبيا - مصر - موريتانيا - أكرانيا - لبنان - فلسطين - سوريا.