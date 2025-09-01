Babnet   Latest update 20:18 Tunis

جمعية رويال كلاس المنزه التاسع تحتضن البطولة الافريقية المفتوحة للبلياردو بـ 9 كرات

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68b5c5f930e415.94262137_iqmohjelkgfpn.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 01 Septembre 2025 - 19:11 قراءة: 0 د, 58 ث
      
تحتضن جمعية رويال كلاس المنزه التاسع من 5 والى غاية 11 سبتمبر الجاري وتحت اشراف الجامعة التونسية للرياضة للجميع البطولة الافريقية المفتوحة للبلياردو بـ 9 كرات.
وعلى هامش المناسبة أكد سيف العيساوي عضو لجنة التنظيم في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أنّ الحدث سيشهد مشاركة أكثر من 100 لاعب ولاعبة من 9 دول مشيرا الى أنّ البطولة تمثل فرصة لمزيد تعريف وتعميم اللعبة بتونس.
وكشف أنّ البطولة ستشهد مشاركة لبطلة العالم الأوكرانية أولغا غاشكوفا مع حضور لشخصيات دولية على غرار نائب رئيس الاتحاد العربي للبلياردو.

وبيّن أنّ أكثر من جمعية تونسية ساهمت في تهئية الظروف المناسبة لانجاح الحدث، ذاكرا منها جمعية الثامنة الكبرى بباردو وجمعية فراند زون المروج وأكاديمية نابل.

وأوضح من موقعه صلب لجنة التنظيم وكعضو في اللجنة التنفيذية بالاتحاد العربي للسنوكر والبلياردو أنّ نجاح البطولة الافريقية على المستوى التنظيمي سيمثل دافعا لتونس من أجل احتضان المزيد من الدورات الدولية، مبرزا في هذا الصدد انّ هناك مساع لاقتراح تونس من أجل أن تحظى بشرف تنظيم البطولة العربية في الفترة القادمة.

وفي ما يلي قائمة الدول التي أكدت مشاركتها وفق ما جاء على لسان سيف العيساوي عضو لجنة التنظيم:
تونس - الجزائر - ليبيا - مصر - موريتانيا - أكرانيا - لبنان - فلسطين - سوريا.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314200


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 01 سبتمبر 2025 | 9 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:19
18:50
15:58
12:26
05:50
04:20
الرطــوبة:
% 70
Babnet
Babnet41°
29° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet25°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
41°-25
31°-24
30°-22
32°-22
31°-24
  • Avoirs en devises
    24886,3

  • (01/09)
  • Jours d'importation
    108
  •              1 € = 3,39686 DT        1$ =2,91188 DT
  • Solde Compte du Trésor   (01/09)   972,1 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 20:18 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    