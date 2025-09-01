Babnet   Latest update 17:07 Tunis

وزارة البيئة ومؤسسة التلفزة التونسية تتفقان على برمجة إنتاج وثائقيات متخصصة لمعالجة القضايا البيئية وتوعية الناشئة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68b5c4eeb73ff9.92094292_elmpghokqjinf.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 01 Septembre 2025 - 17:07
      
إتفق وزير البيئة حبيب عبيد والرّئيس المدير العام لمؤسسة التلفزة التونسية شكري بن نصير،على برمجة إنتاج وثائقيات متخصّصة، لمعالجة أعمق للقضايا البيئية ودعم الجهود الرامية إلى حماية البيئة وتعزيز السلوكيات الإيجابيّة لدى النّاشئة.

وإلتقى عبيد، صباح الاثنين، بمقر الوزارة، بن نصير، للتباحث بشأن البرامج التحسيسية والأدوات الاتصالية التي يمكن إعتمادها للتحسيس بأهمية إحترام البيئة والمحافظة على المحيط ، وفق بلاغ نشرته وزارة البيئة.

وأكد الجانبان، خلال اللقاء، ضرورة تكاثف الجهود وتعزيز التعاون المشترك بين وزارة البيئة ومؤسسة التلفزة التونسية، وذلك عبر إنتاج برامج توعوية وتثقيفية تُعنى بالشأن البيئي وتساهم في نشر الوعي وترسيخ التربية البيئية وثقافة الاستدامة.


الاثنين 01 سبتمبر 2025 | 9 ربيع الأول 1447
