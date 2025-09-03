Babnet   Latest update 17:18 Tunis

بمناسبة المولد النبوي الشريف الدخول مجانا يوم غد الخميس إلى جميع المواقع الأثريّة والمعالم التاريخيّة والمتاحف

أعلنت وكالة إحياء التّراث والتّنمية الثّقافية اليوم الأربعاء، أن الدخول إلى جميع المواقع الأثريّة والمعالم التاريخيّة والمتاحف المفتوحة، الراجعة بالنظر لوكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية، سيكون مجانيا، يوم الخميس 4 سبتمبر 2025 وذلك بمناسبة المولد النبوي الشريف.
كما يمكن الانتفاع بمجانية الدخول لهذه المواقع يوم الأحد المقبل، 7 سبتمبر، لكونه أول يوم أحد في شهر سبتمبر، إذ تتاح هذه الفرصة للجمهور العريض كل يوم أحد من كل شهر طيلة السنة، فضلا عن يومي 18 أفريل المواقف لليوم العالمي للمواقع والمعالم، و 18 ماي الموافق لليوم العالمي للمتاحف.
ويمكن الاطلاع على قائمة المتاحف والمواقع الأثريّة والمعالم التاريخيّة المفتوحة للزيارة غدا وتوقيتها، من خلال الرابط المتوفر على الصفحة الرسمية لوكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية. 


