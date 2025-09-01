Babnet   Latest update 17:07 Tunis

رجة أرضية بمنطقة دقاش من ولاية توزر بقوة 3.3 درجة على سلم ريتشر

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/dghech-660x330.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 01 Septembre 2025 - 16:20
      
سجلـت محطات رصد الزلازل، اليوم الإثنين، على الساعة 13 و23 دقيقة بالتوقيت المحلي،رجة أرضية بمنطقة دقاش من ولاية توزر،بلغت قوتها 3.3 درجة على سلم ريشتر.
وأوضح المعهد الوطني للرصد الجوي، في بلاغ له، ان مركز الرجة حـدد، حسب التحاليل الأولية، عند مستوى 34.14 درجة خط عرض و عند مستوى 8.29 درجة خط طـول وذلك بمنطقة دقاش من ولاية توزر.


