طاقة شمسية: تونس سادس بلد إفريقي مورد للألواح الشمسية الصينية

اعتمدت تونس، التي تراهن على الطاقة الشمسية في إطار استراتيجيتها للانتقال الطاقي، على توريد ألواح شمسية من الصين بطاقة إجمالية بلغت 655 ميغاواط، وذلك من جويلية 2024 وحتّى جوان 2025.



واحتلت تونس المرتبة السادسة ضمن قائمة موردي الألواح الشمسية من الصين، ضمّت 25 بلدا إفريقيا، وفق تقرير صدر مؤخرا عن مجموعة التفكير في مجال الطاقة والمناخ "Ember"، بعنوان "المؤشرات الأولى لازدهار الطاقة الشمسية في إفريقيا".



وقامت، التي تحتلضمن القائمة ذاتها، بتوريد ألواح بقدرة، في حين بلغت واردات، التي جاءت فيأما النصيب الأكبر من هذه الواردات فقد عاد إلى، في حدود، التي حافظت على مكانتها كأوّل مشترٍ على مستوى القارة، رغم تباطؤ الطلب نتيجة استقرار إمداداتها من الكهرباء.وجاءتفيبـ، تلتهافيبـوبحسب التقرير تشهدحاليا، فقد ارتفعت واردات الألواح الشمسية من قبلبنسبة، وبلغت القدرة المستوردة، مقارنة بـخلال الفترة ذاتها منواقتنى، خلال، ما لا يقل عنمن الصين، التي تنتج حوالي، مقابلفي، وفق المصدر نفسه.وسجّلت بعض الدول، فقد تضاعفت وارداتبمقدار، وبمقدار، وبمقدار، وبـ، في حين أن وارداتقد تضاعفت أكثر من ثلاث مرات.ورغم هذه الأرقام القياسية في واردات الألواح الشمسية، لا توجد بيانات توضّح عدد الألواح التي تم تركيبها فعليا.ويُظهر التقرير أن الواردات الأخيرة قد تُساهم بشكل كبير فيفي العديد من الدول الإفريقية.ويصف التقرير كيف يمكن لواردات الألواح الشمسية أن تساهم في، إذ من شأن الاقتصاد المسجل على مستوى استهلاك المحروقات أن يُغطي كلفة الألواح الشمسية خلال، وأقل من ذلك في دول أخرى.وتفوق قيمةفيقيمة واردات الألواح الشمسية بما يتراوح بينومع ذلك، يحذر معدو تقرير "Ember" من أن البيانات تشمل فقط الصادرات من الألواح الشمسية إلى إفريقيا، وليس عدد الألواح التي تم تركيبها فعليا على الأرض، ففي بعض الأحيان، يتمإلى دول مجاورة، أو إعادة شحنها خارج القارة لتفادي، أو حتىويُشار إلى أنقد ارتفعت منسنة، إلىفي سنة، مسجّلة بذلك نموًا بنسبةخلال العقد الماضي، بحسب تقرير نشرتهبتاريخ