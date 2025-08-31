نقابة الصحفيين تنضم إلى الحملة الدولية للتضامن مع الصحافة الفلسطينية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/snjt2017.jpg width=100 align=left border=0>

أعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين انضمامها إلى الحملة الإعلامية العالمية للتضامن مع الصحافة الفلسطينية، التي يقودها الاتحاد الدولي للصحفيين وتنطلق الإثنين 1 سبتمبر 2025، معتبرة إياها "أوسع تحرك إعلامي دولي موحّد في تاريخ الصحافة العالمية" لمطالبة الاحتلال بوقف استهداف الصحفيين الفلسطينيين وفتح المجال أمام الإعلام الدولي المستقل لدخول غزة.



وأكدت النقابة في بيانها أنّ ما يحدث في غزة لا يقتصر على كونه هجمة وحشية على الشعب الفلسطيني ومقاومته، بل يشكّل أيضًا اعتداءً ممنهجًا على الصحافة الحرة والحق في الوصول إلى المعلومة، مشددة على أنّ استشهاد 254 صحفيا وصحفية منذ بداية العدوان يمثل جريمة حرب موثقة في القانون الدولي الإنساني.

