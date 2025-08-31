Babnet   Latest update 20:59 Tunis

نقابة الصحفيين تنضم إلى الحملة الدولية للتضامن مع الصحافة الفلسطينية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/snjt2017.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 31 Août 2025 - 20:31
      
أعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين انضمامها إلى الحملة الإعلامية العالمية للتضامن مع الصحافة الفلسطينية، التي يقودها الاتحاد الدولي للصحفيين وتنطلق الإثنين 1 سبتمبر 2025، معتبرة إياها "أوسع تحرك إعلامي دولي موحّد في تاريخ الصحافة العالمية" لمطالبة الاحتلال بوقف استهداف الصحفيين الفلسطينيين وفتح المجال أمام الإعلام الدولي المستقل لدخول غزة.

وأكدت النقابة في بيانها أنّ ما يحدث في غزة لا يقتصر على كونه هجمة وحشية على الشعب الفلسطيني ومقاومته، بل يشكّل أيضًا اعتداءً ممنهجًا على الصحافة الحرة والحق في الوصول إلى المعلومة، مشددة على أنّ استشهاد 254 صحفيا وصحفية منذ بداية العدوان يمثل جريمة حرب موثقة في القانون الدولي الإنساني.



كما اعتبرت النقابة أنّ الصمت الدولي تواطؤ ضمني، وأن التضامن بين الصحفيين في العالم ليس مجرد موقف رمزي، بل هو جزء من المعركة من أجل حرية التعبير وكرامة المهنة، مشيرة إلى أنّ ما يُمارَس على الصحفيين في غزة هو "رسالة ترهيب موجهة لكل الصحفيين في العالم".

ودعت النقابة وسائل الإعلام التونسية والصحفيين إلى الانخراط الفعلي في هذه الحملة من خلال:

* تخصيص الصفحات الأولى في الصحف والمواقع لمحتوى يبرز معاناة الصحفيين في غزة ويدعو إلى محاسبة الاحتلال.
* تغطية الجرائم المستمرة ضد الصحافة الفلسطينية، واستضافة صحفيين فلسطينيين وخبراء حقوقيين لتوثيق الانتهاكات.
* إنتاج مواد مكتوبة ومرئية ومسموعة تنقل شجاعة الصحفيين في غزة.
* المشاركة في حملات التضامن الرقمي عبر شبكات التواصل الاجتماعي للتأثير على الرأي العام.
* التنسيق مع الصحفيين الفلسطينيين لإيصال صوتهم في المنصات التونسية وخلق جسر مهني وإنساني مستدام.

وختمت النقابة بالتأكيد على أنّ الدفاع عن الصحافة الفلسطينية هو دفاع عن حرية الصحافة عالميًا، داعية كل الهياكل المهنية في تونس إلى المشاركة في الحملة والتعبير بمختلف الوسائل عن رفض استهداف الصحافة الفلسطينية وتقديم الدعم الممكن لها.


