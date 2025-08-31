Babnet   Latest update 20:59 Tunis

مباراة ودية: جندوبة الرياضية تفوز على أمل حمام سوسة 2-1

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68b4963ff03307.59427176_qejngmhokfilp.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 31 Août 2025 - 19:35 قراءة: 0 د, 45 ث
      
فاز فريق جندوبة الرياضية اليوم الأحد على أمل حمام سوسة بنتيجة 2 - 1 في مباراة ودية ضمن استعدادات الفريقين لبطولة الرابطة المحترفة الثانية للموسم الكروي الجديد 2025-2026.

وجاءت ثنائية جندوبة الرياضية في اللقاء الذي أقيم بالمركب الرياضي الدولي بعين دراهم عن طريق  منتصر بالله معروفي من ركلة جزاء ورياض الدريدي فيما جاء هدف أمل حمام سوسة بامضاء نور ماني من ضربة جزاء.



يذكر أنّ جندوبة الرياضية سيخوض غمار بطولة الرابطة المحترفة الثانية ضمن المجموعة الثانية الى جانب فرق مستقبل القصرين وتقدم ساقية الداير وجمعية اريانة والنادي القربي وهلال الرديف وأولمبيك سيدي بوزيد والقلعة الرياضية ونسر جلمة وسبورتينغ المكنين والملعب القابسي واتحاد قصور الساف وأمل بوشمة وقوافل قفصة.

أما أمل حمام سوسة فسيخوض المنافسة ضمن المجموعة الأولى الى جانب سكك الحديد الصفاقسي وجمعية مقرين ونادي محيط قرقنة ونادي حمام الأنف وبعث بوحجلة وهلال مساكن وهلال الشابة ومكارم المهدية وكوكب عقارب والملعب الافريقي بمنزل بورقيبة واتحاد بوسالم وسبورتينغ بن عروس واتحاد تطاوين.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314162


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 31 أوت 2025 | 8 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:21
18:51
15:59
12:27
05:50
04:19
الرطــوبة:
% 57
Babnet
Babnet34°
28° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet22°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
34°-22
41°-25
31°-24
30°-23
31°-22
  • Avoirs en devises
    24859,6

  • (29/08)
  • Jours d'importation
    108
  •              1 € = 3,38567 DT        1$ =2,91480 DT
  • Solde Compte du Trésor   (29/08)   1162,0 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 20:59 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    