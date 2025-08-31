مباراة ودية: جندوبة الرياضية تفوز على أمل حمام سوسة 2-1

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68b4963ff03307.59427176_qejngmhokfilp.jpg width=100 align=left border=0>

فاز فريق جندوبة الرياضية اليوم الأحد على أمل حمام سوسة بنتيجة 2 - 1 في مباراة ودية ضمن استعدادات الفريقين لبطولة الرابطة المحترفة الثانية للموسم الكروي الجديد 2025-2026.



وجاءت ثنائية جندوبة الرياضية في اللقاء الذي أقيم بالمركب الرياضي الدولي بعين دراهم عن طريق منتصر بالله معروفي من ركلة جزاء ورياض الدريدي فيما جاء هدف أمل حمام سوسة بامضاء نور ماني من ضربة جزاء.

