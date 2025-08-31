مباراة ودية: جندوبة الرياضية تفوز على أمل حمام سوسة 2-1
فاز فريق جندوبة الرياضية اليوم الأحد على أمل حمام سوسة بنتيجة 2 - 1 في مباراة ودية ضمن استعدادات الفريقين لبطولة الرابطة المحترفة الثانية للموسم الكروي الجديد 2025-2026.
وجاءت ثنائية جندوبة الرياضية في اللقاء الذي أقيم بالمركب الرياضي الدولي بعين دراهم عن طريق منتصر بالله معروفي من ركلة جزاء ورياض الدريدي فيما جاء هدف أمل حمام سوسة بامضاء نور ماني من ضربة جزاء.
يذكر أنّ جندوبة الرياضية سيخوض غمار بطولة الرابطة المحترفة الثانية ضمن المجموعة الثانية الى جانب فرق مستقبل القصرين وتقدم ساقية الداير وجمعية اريانة والنادي القربي وهلال الرديف وأولمبيك سيدي بوزيد والقلعة الرياضية ونسر جلمة وسبورتينغ المكنين والملعب القابسي واتحاد قصور الساف وأمل بوشمة وقوافل قفصة.
أما أمل حمام سوسة فسيخوض المنافسة ضمن المجموعة الأولى الى جانب سكك الحديد الصفاقسي وجمعية مقرين ونادي محيط قرقنة ونادي حمام الأنف وبعث بوحجلة وهلال مساكن وهلال الشابة ومكارم المهدية وكوكب عقارب والملعب الافريقي بمنزل بورقيبة واتحاد بوسالم وسبورتينغ بن عروس واتحاد تطاوين.
