ماجل بلعباس… عاصمة الفستق البيولوجي تسجّل صابة قياسية وتتطلع للأسواق العالمية

كشف رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بماجل بلعباس من ولاية القصرين، يوسف منصوري، أنّ المعرض الاقتصادي السنوي الذي تنظمه المعتمدية، سواء محليًا أو بالعاصمة على هامش المهرجان الوطني للفستق، أثبت نجاعته، إذ أتاح للمستهلكين فرصة التواصل المباشر مع الفلاحين واقتناء المنتوجات البيولوجية المميزة للمنطقة على غرار الفستق واللوز والخضروات والشريحة و"الرُب"، إلى جانب منتوجات الصناعات التقليدية الثرية والمتنوعة ، وذلك بأسعار تفاضلية.



وأضاف منصوري، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ هناك مقترحات لتنظيم معارض مماثلة في عدد من الولايات، بما يسهّل وصول المنتوج البيولوجي إلى المستهلك التونسي بأسعار مناسبة ودون وسطاء. وأوضح أنّه كان من المبرمج خلال الموسم الحالي تنظيم معرض اقتصادي بمدينة القصرين وإحدى الولايات الساحلية، غير أنّ صعوبات مادية حالت دون ذلك.

