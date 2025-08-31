الاتحاد المنستيري - المالي إبراهيم غادياغا يعزز الصفوف

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68b472831aee35.87202207_hmjifkpeolnqg.jpg width=100 align=left border=0>

أعلن الاتحاد المنستيري اليوم الأحد التعاقد مع اللاعب المالي إبراهيم غادياغا لمدة ثلاثة مواسم.

ويشغل إبراهيم غادياغا صاحب الـ 20 عاما خطة مهاجم وسبق له اللعب لفائدة فريق أف سي نواذيبو الموريتاني.



