الاتحاد المنستيري - المالي إبراهيم غادياغا يعزز الصفوف
أعلن الاتحاد المنستيري اليوم الأحد التعاقد مع اللاعب المالي إبراهيم غادياغا لمدة ثلاثة مواسم.
ويشغل إبراهيم غادياغا صاحب الـ 20 عاما خطة مهاجم وسبق له اللعب لفائدة فريق أف سي نواذيبو الموريتاني.
ويشغل إبراهيم غادياغا صاحب الـ 20 عاما خطة مهاجم وسبق له اللعب لفائدة فريق أف سي نواذيبو الموريتاني.
ويعد غادياغا سادس لاعب أجنبي ينشط في صفوف الاتحاد المنستيري في الموسم الجديد مع الايفواريين نودي زيغي (مدافع محوري) و ألفا سيديبي (متوسط ميدان) والغيني أوسمان دياني (متوسط ميدان دفاعي) والسينغالي شريف بوديان (متوسط ميدان) والنيجيري ايسون فيكتور موسى (مهاجم).
يذكر أنّ الاتحاد المنستيري يحتل، بعد مضي اربع جولات، المركز السادس في جدول ترتيب بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم برصيد 6 نقاط.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 314154