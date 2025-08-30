الكاف: إضفاء الصبغة الجامعية على قسمي أمراض النساء والتوليد وجراحة العظام بالمستشفى الجهوي بالكاف
أضفيت الصبغة الجامعية على قسمي جراحة وتقويم الاعضاء وقسم أمراض النساء والتوليد بالمستشفى الجهوي بالكاف، وصدر هذا القرار بالعدد الأخير للرائد الرسمي بتاريخ 27اوت 2025 ليصبح بذلك عدد الأقسام الجامعية داخل المستشفى 6 أقسام، وهو العدد الأدنى اللازم لتغيير تصنيفه رسميًا إلى مستشفى جامعي.
وأكد المدير الجهوي للصحة محمد المنصف هواني، في تصريح لصحفي وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذا التصنيف الجديد سيكون له انعكاس إيجابي على تجويد الخدمات الطبية لا فقط لفائدة أبناء الجهة الصحية بالكاف بل أيضا لفائدة أبناء الجهات المجاورة، سيما وأن عددا من أقسامه يشع على كامل ربوع الشمال الغربي على غرار قسم الانعاش والتخدير الذي تعزز أيضا بوحدة للسموميات.
وتوقّع الهواني أن يتم أيضا إسناد الصفة الجامعية لقسمين جديدين في القريب العاجل، بما سيمكن من إضفاء الصبغة الجامعية للمستشفى قبل نهاية السنة الجارية، وفق تقديره.
ومن جهته، عبّر المدير الجديد للمستشفى شافي الفريضي، في تصريح لوكالة "وات"، أثناء معاينته لقسم الاستعجالي، أمس الجمعة، على ضرورة احترام قواعد العمل والنظافة والتحلي بروح الانضباط والمسؤولية خدمة للصالح العام.
وأشار إلى أن رقمنة كامل اقسام المستشفى سيكون لها الأثر الطيب داخل المؤسسات على مراقبة كل الخدمات بصفة آلية وحينية، وفق تقديره.
