سامي الطرابلسي: نسعى ليكون شهر سبتمبر حاسما لتامين التاهل الى المونديال

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68b317ecafbb88.64134670_flioegmknhqjp.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 30 Août 2025 - 16:23
      
تصفيات كاس العالم تمنى سامي الطرابلسي مدرب المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم ان يكون شهر سبتمبر القادم حاسما حتى يحقق منتخب نسور قرطاج خطوة اخرى نحو التاهل الى كاس العالم 2026 بمناسبة لقاءي الجولتين السابعة والثامنة من منافسات المجموعة الثامنة لتصفيات المونديال ضد كل من ليبيريا يوم 4 سبتمبر القادم بملعب حمادي العقربي برادس (س20) وغينيا الاستوائية يوم الاثنين 8 من نفس الشهر انطلاقا من الساعة الثانية ظهرا بملابو.

واوضح الطرابلسي خلال الندوة الصحفية التي عقدها اليوم السبت بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم وخصصت للاعلان عن قائمتي المنتخب التونسي الاول والرديف استعدادا للاستحقاقات القادمة ان "المنتخب التونسي يعمل وفق استراتيجية جديدة بالتنسيق بين الجهاز الفني للمنتخب والمدير الرياضي زياد الجزيري والمدير الفني منذر الكبير من اجل استقطاب اللاعبين التونسيين الناشطين في مختلف البطولات الاوروبية لاسيما العناصر الشابة الذين لا تتجاوز اعمارهم 20 سنة سيقع تجهيزهم بطريقة مرحلية قبل تعزيز المنتخب الاول فضلا عن تكوين منتخب وطني رديف سيشرف عليه كل من عبد الحي بن سلطان وايمن البلبولي حيث من المنتظر التعويل على هذا المنتخب في مسابقة كاس العرب التي ستحتضنها العاصمة القطرية الدوحة من 1 الى 18 ديسمبر القادم".



وشدد الطرابلسي بالقول "سنقوم بمناسبة كاس العرب (قطر 2025) وكاس امم افريقيا (المغرب 2025) بتحضيرات متوازية بالعاصمة القطرية الدوحة تخص المنتخبين الاول والثاني وساكون انا المشرف الاول على المنتخبين سواء في قطر او في المغرب وسنعمل ضمن جهاز فني موسع لاسيما في ظل توفر كل ظروف العمل المريح هناك وسيكون المنتخب الرديف خزانا لدعم المنتخب الاول ناهيك ان ضبط قائمة المنتخب التونسي الذي سيشارك في نهائيات المغرب ستكون على ضوء المشاركة في كاس العرب التي سنسعى خلالها الى المراهنة على اللقب".

واكد الناخب الوطني ان "مباراة المغرب الودية الاخيرة افرزت بعض الاستنتاجات اهمها ان المنتخب التونسي لايزال بعيدا عن المستوى العالي قاريا من حيث المهارات الفردية ونسق وايقاع اللعب ولهذا فان الاستراتيجية المتبعة تهدف الى استقطاب اللاعبين المهاريين ذوي التكوين الاوروبي الجيد من اجل الارتقاء بمستوى المنتخب نحو الافضل وفي هذا الاطار تتاتى دعوة اللاعب اسماعيل الغربي الذي كان محل متابعة من الجامعة التونسية لكرة القدم منذ سنوات ويتمتع بخصال فنية جيدة وسيكون في المستقبل احد ابرز ركائز المنتخب وسنواصل العمل في هذا الاتجاه من اجل توسيع دائرة الاختيار الذي يمنح الجهاز الفني هامشا اكبر في اتخاذ القرارات الفنية ".

وحول ظروف العمل منذ توليه الاشراف على المنتخب التونسي قال الطرابلسي "راحتي الشخصية تساوي راحة اللاعبين من خلال توفير كل الظروف المناسبة, فلاعبو المنتخب يطالبون بالحد الادنى على مستوى التجهيزات وملاعب التمارين وظروف الاقامة معربا عن الامل في ان يحظى المنتخب التونسي بمركز تربصات خاص به مثلما هو شان جل المنتخبات الوطنية ".

يذكر ان المنتخب التونسي يتصدر المجموعة الثامنة لتصفيات المونديال ب16 نقطة متقدما على منتخب ناميبيا ب4 نقاط (12 نقطة) بينما يحتل منتخب ليبيريا المركز الثالث ب10 نقاط وغينيا الاستوائية رابع المجموعة ب7 نقاط.
وياتي منتخب المالاوي في المركز الخامس ب6 نقاط فيما يحتل منتخب ساو تومي المركز الاخير بصفر من النقاط.


