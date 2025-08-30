سامي الطرابلسي: نسعى ليكون شهر سبتمبر حاسما لتامين التاهل الى المونديال

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68b317ecafbb88.64134670_flioegmknhqjp.jpg width=100 align=left border=0>

تصفيات كاس العالم تمنى سامي الطرابلسي مدرب المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم ان يكون شهر سبتمبر القادم حاسما حتى يحقق منتخب نسور قرطاج خطوة اخرى نحو التاهل الى كاس العالم 2026 بمناسبة لقاءي الجولتين السابعة والثامنة من منافسات المجموعة الثامنة لتصفيات المونديال ضد كل من ليبيريا يوم 4 سبتمبر القادم بملعب حمادي العقربي برادس (س20) وغينيا الاستوائية يوم الاثنين 8 من نفس الشهر انطلاقا من الساعة الثانية ظهرا بملابو.



واوضح الطرابلسي خلال الندوة الصحفية التي عقدها اليوم السبت بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم وخصصت للاعلان عن قائمتي المنتخب التونسي الاول والرديف استعدادا للاستحقاقات القادمة ان "المنتخب التونسي يعمل وفق استراتيجية جديدة بالتنسيق بين الجهاز الفني للمنتخب والمدير الرياضي زياد الجزيري والمدير الفني منذر الكبير من اجل استقطاب اللاعبين التونسيين الناشطين في مختلف البطولات الاوروبية لاسيما العناصر الشابة الذين لا تتجاوز اعمارهم 20 سنة سيقع تجهيزهم بطريقة مرحلية قبل تعزيز المنتخب الاول فضلا عن تكوين منتخب وطني رديف سيشرف عليه كل من عبد الحي بن سلطان وايمن البلبولي حيث من المنتظر التعويل على هذا المنتخب في مسابقة كاس العرب التي ستحتضنها العاصمة القطرية الدوحة من 1 الى 18 ديسمبر القادم".

