رباعي يمثل تونس في مونديال العاب القوى باليابان في اختصاص 3 الاف متر موانع

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/689877f3306c84.65736691_oghqfijmpekln.jpg width=100 align=left border=0>

تشارك تونس باربعة عدائين في بطولة العالم لالعاب القوى المقررة من 13 الى 21 سبتمبر القادم بالعاصمة اليابانية طوكيو وفق ما تضمنته قائمة المشاركين التي كشف عنها الاتحاد الدولي لألعاب القوى.

وستكون تونس ممثلة في اختصاص 3 الاف متر موانع في الرجال والسيدات بالرباعي محمد امين الجهيناوي واحمد الجزيري ومروى بوزياني ورحاب الظاهري.