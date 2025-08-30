Babnet   Latest update 08:21 Tunis

رباعي يمثل تونس في مونديال العاب القوى باليابان في اختصاص 3 الاف متر موانع

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/689877f3306c84.65736691_oghqfijmpekln.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 30 Août 2025 - 07:49 قراءة: 0 د, 16 ث
      
تشارك تونس باربعة عدائين في بطولة العالم لالعاب القوى المقررة من 13 الى 21 سبتمبر القادم بالعاصمة اليابانية طوكيو وفق ما تضمنته قائمة المشاركين التي كشف عنها الاتحاد الدولي لألعاب القوى.
وستكون تونس ممثلة في اختصاص 3 الاف متر موانع في الرجال والسيدات بالرباعي محمد امين الجهيناوي واحمد الجزيري ومروى بوزياني ورحاب الظاهري.


