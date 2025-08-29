وزارة الصحة تحذر من استعمال طلاء الاظافر نصف الدائم لاحتوائه على مواد مسرطنة وسامة
حذّرت وزارة الصحة، مساء الجمعة، من استعمال طلاء الأظافر نصف الدائم لاحتوائه على مادة (TPO) Oxyde de diphényl triméthylbenzoyl phosphine التي أثبتت الدراسات أنّها مادة سامة ومسرطنة.
وأكدت الوزارة، في بلاغ لها، أنّها تتابع باستمرار المستجدات الدولية في مجال سلامة مستحضرات التجميل، مشيرة إلى أنّ الاتحاد الأوروبي قرّر منع هذه المادة نظرا لمخاطرها الصحية.
كما دعت الوزارة المواطنات والمواطنين إلى تجنّب شراء أو استعمال هذا النوع من الطلاء، وحثّت مراكز التجميل على الامتناع كليا عن تسويقه أو استخدامه.
