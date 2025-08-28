في لقاء وزير الخارجية بوفد من الكونغرس الأمريكي.. التأكيد على عمق العلاقات بين البلدين والعزم على مزيد الارتقاء بها

استقبل وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، اليوم الخميس وفدًا من الكونغرس الأمريكي يترأسُه، مايك لولر، رئيس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابعة للجنة الشؤون الخارجية وعضو مجموعة الصداقة مع تونس.







ويضمّ الوفد عضو لجنة الخدمات المالية، ريتشي توريس، وعددا من مساعديهما، ويندرج اللقاء في إطار زيارة صداقة وعمل يؤديها هذا الوفد البرلماني إلى تونس، وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الخارجية.وقد مثّل اللّقاء مناسبة لتجديد التأكيد على عمق علاقات الصداقة التاريخية التي تجمع تونس والولايات المتّحدة الأمريكية ومتانتها منذ إبرام اتفاقية السّلام والصداقة سنة 1797، والتي يُحيي البلدان اليوم ذكراها الثامنة والعشرين بعد المائتين (228).وأكد الوزير بهذه المناسبة عزم الجانب التونسي على مزيد الارتقاء بهذه العلاقات من خلال تكثيف مجالات التعاون وتوسيعها على قاعدة الاحترام المتبادل والقيم الفضلى التي انبنت عليها هذه العلاقات وفقًا للمصالح المشتركة للشعبين الصديقين.واستعرض الجانبان المجالات ذات الأولوية، على غرار الأمن، والتنمية المستدامة، والطاقات المتجددة، والفلاحة التي تظلّ محور اهتمام مشترك، فضلاً عن التعاون الأكاديمي وفي ميدان التكنولوجيا والبحث العلمي باعتبارها قطاعات تُشكّل أحد أعمدة جسر التواصل البشري بين البلدين، بما يخدم المصالح المتبادلة ويعزّز روابط الصداقة بين الشعبين، حسب البلاغ.كما دعا النّفطي إلى مزيد تطوير المبادلات التجارية وتذليل الصعوبات التي قد تُعيقها مما يُمكّن من استغلال الفرص المُتاحة في البلدين ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمار المشترك بينهما.من جانبه، ثمّن الوفد الأمريكي متانة روابط الصداقة التي تجمع شعبي البلدين، مؤكّدًا الاهتمام الكبير الذي يُوليه الكونغرس الأمريكي لاستقرار تونس أمنيا واقتصاديا ولتعزيز العلاقات التونسية الأمريكية، وحرصه على دعمها برلمانيا في مختلف المجالات.كما نوّه بأهميّة ربط الصّلة بين الفاعلين الاقتصاديين في القطاع الخاص بما يدعم فرص الاستثمارات الخارجية الأمريكية بتونس ويشجع التعاون في كافة الميادين الواعدة.ومثّل اللّقاء كذلك فرصةً للتطرق إلى أهم المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الوضع المأساوي في قطاع غزة، حيث أكد الوزير على موقف تونس المبدئي من القضية الفلسطينية وضرورة إيقاف العدوان الجائر ضد الشعب الفلسطيني وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية والطبية بشكل عاجل، محذّرا من التداعيات الإنسانية الخطيرة للتأخر في تلبية احتياجات السكان.