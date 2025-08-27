الجمعية التونسية لقرى الأطفال "س و س" تدعو إلى تفديم الدعم والتبرع لتأمين عودة دراسية وجامعية ناجحة لنحو 5270 طالب علم من منظوريها

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/607ea6d592cf67.18019784_jelhnqiofpmkg.jpg width=100 align=left border=0>

تعكف الجمعيّة التونسية لقرى الأطفال "س و س" على تأمين عودة دراسية وجامعية ناجحة لأكثر من 5268 طالب علم من منظوري الجمعية والمستفيدين من خدماتها في مختلف مراحل التعليم، استعدادا للعودة المدرسية والجامعية 2025.

وأفادت الجمعية، في بلاغ صادر عنها اليوم الأربعاء، بأن تكاليف هذه العودة تقدر بأكثر من مليونين و741 ألف دينار فقط لتوفير الأدوات المدرسية (محافظ وكراسات وكتب، أقلام وغيرها) والملابس (ميدعات، وأزياء رياضية وأحذية..) يتوجب اقتناؤها بمناسبة هذه العودة.

ودعت جميع التونسيين من أفراد ومؤسسات إلى تقديم الدعم والمساندة لهذه المبادرة التي تتنزل تحت شعار "ازرع الأمل، بادر بالخير وساهم في قراية صغير"، وذلك بالتبرع عن بعد عبر الرابط الرقمي المخصص للعودة المدرسية

