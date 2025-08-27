الجمعية التونسية لقرى الأطفال "س و س" تدعو إلى تفديم الدعم والتبرع لتأمين عودة دراسية وجامعية ناجحة لنحو 5270 طالب علم من منظوريها
تعكف الجمعيّة التونسية لقرى الأطفال "س و س" على تأمين عودة دراسية وجامعية ناجحة لأكثر من 5268 طالب علم من منظوري الجمعية والمستفيدين من خدماتها في مختلف مراحل التعليم، استعدادا للعودة المدرسية والجامعية 2025.
وأفادت الجمعية، في بلاغ صادر عنها اليوم الأربعاء، بأن تكاليف هذه العودة تقدر بأكثر من مليونين و741 ألف دينار فقط لتوفير الأدوات المدرسية (محافظ وكراسات وكتب، أقلام وغيرها) والملابس (ميدعات، وأزياء رياضية وأحذية..) يتوجب اقتناؤها بمناسبة هذه العودة.
ودعت جميع التونسيين من أفراد ومؤسسات إلى تقديم الدعم والمساندة لهذه المبادرة التي تتنزل تحت شعار "ازرع الأمل، بادر بالخير وساهم في قراية صغير"، وذلك بالتبرع عن بعد عبر الرابط الرقمي المخصص للعودة المدرسية
وأفادت الجمعية، في بلاغ صادر عنها اليوم الأربعاء، بأن تكاليف هذه العودة تقدر بأكثر من مليونين و741 ألف دينار فقط لتوفير الأدوات المدرسية (محافظ وكراسات وكتب، أقلام وغيرها) والملابس (ميدعات، وأزياء رياضية وأحذية..) يتوجب اقتناؤها بمناسبة هذه العودة.
ودعت جميع التونسيين من أفراد ومؤسسات إلى تقديم الدعم والمساندة لهذه المبادرة التي تتنزل تحت شعار "ازرع الأمل، بادر بالخير وساهم في قراية صغير"، وذلك بالتبرع عن بعد عبر الرابط الرقمي المخصص للعودة المدرسية
https://www.sosve.tn/rentree-scolaire-digitale
أو عبر الرابط الدائم للتبرع عن بعد
http://sosve.tn/don-en-ligne
أو بالتحويلات البنكية والبريدية على حسابات الجمعية والقرى المبينة بالموقع الرسميwww.sosve.tn
ويتوزع هؤلاء الدارسون على 661 طفلا في مرحلة ما قبل الدراسة (رياض أطفال) و2396 تلميذا بالمرحلة الابتدائية و1119 تلميذا بالمرحلة الإعدادية و654 تلميذا بالمرحلة الثانوية و273 شابا دارسا بمؤسسات التكوين المهني و165 طالبا بالمرحلة الجامعية.
وعرف عدد الدارسين المشمولين بتدخلات الجمعية في هذه السنة زيادة ب1631 طالب علم جديد مقارنة بالسنة الفارطة، وذلك بالنظر إلى ارتفاع عدد المستفيدين من برامج الرعاية المختلفة للجمعية الذين يناهز عددهم حاليا 6500 مستفيد.
وذكّر البلاغ بأن نسبة النجاح المدرسي لمحضوني الجمعية التونسية لقرى الأطفال "س و س" ترتفع إلى 74 بالمائة وأن 95 بالمائة من الشبان المزاولين لتعلمهم العالي حققوا نتائج باهرة كما بلغت نسبة النجاح في الباكالوريا هذه السنة 67 بالمائة، وهو ما يبرز بوضوح التأثير الإيجابي والفعلي لمساهمات الداعمين على مستقبل أبنائها واندماجهم الناجح في المجتمع وتحويل التحديات إلى قصص نجاح في المجتمع ينسج خيوطها أبناء منظومة "س و س" باقتدار في عديد المجالات التعليمية والمهنية.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 313968