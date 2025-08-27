مقام الولي الصالح سيدي مهذب بالصخيرة  ... منارة تاريخية تستحق العناية والصيانة والمحافظة عليها من غياهب النسيان.

تحرير هادية بوصرصار - "مقام الولي الصالح سيدي مهذب"... هو ضريح، أو لنقل مقام تاريخي مشهور في معتمدية الصخيرة التابعة لولاية صفاقس، منذ عام 1600، لشخصية تاريخية قدمت من المغرب الأقصى ، في أواخر القرن الثالث عشر الميلادي، وإشتهر بكراماته وبركاته، من حيث تهذيبه للمكتبة الإسلامية، والفقه الإسلامي في جامع الزيتونة، ومن هنا نسب إليه لقب "المهذب".وأفاد المسؤول عن صيانة "مقام سيدي مهذب"، الحاج حميدة بن كيلاني المهذبي، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، خلال مهمة "أضواء على الجهات " التي تنفذها الوكالة بالشراكة مع برنامج دعم الإعلام التونسي، أن "سيدي مهذب، من نسل الرسول ﷺ، إسمه الأصلي، أبو القاسم إبن أحمد إدريس الأول وإدريس الثاني الشريف، موجود في حجارة منقوشة على الرخام ، موجودة في ركن مقام الولي الصالح سيدي مهذب".

وأضاف أن "سيدي مهذب هو عالم من علماء التصحيح في عهد الحفصيين، إتصل بالأمير الحفصي، زكريا بن أحمد بن محمد اللحياني الحفصي، وطلب منه، المراجعة العلمية والتاريخية، وتهذيب مكتبة جامع الزيتونة، ومن هنا إشتهر بلقب "المهذب " في الأصل "وأردف قوله "من هنا، تكونت علاقة بينه وبين الحاكم، حيث منحته الدولة الحفصية ، ما يعرف ب"الحبس"، أي أرضا خاصة، مساحتها كبيرة تمتد من المحرس شمالا، إلى وادي العكاريت جنوبا، وقد إستقر فيه عدد من العروش، على غرار "المهاذبة "، و"النفاتة "، و"الغرايرة "، وبني زيد "من جهته، ذكر وكيل مقام الولي الصالح سيدي مهذب، حسن بن حسين ساسي، وهو أصيل معتمدية الصخيرة، أن "مقام سيدي مهذب يتكون في بدايته من ضريح ومصلة، لأداء الصلاة، ومنذ السبعينات، انفصل المقام أين يوجد ضريح سيدي مهذب، عن جامع الصلاة، كما يعد مقام سيدي مهذب قبلة للزوار في كل وقت، خاصة يومي الخميس والجمعة، وذلك من كل ولايات الجمهورية، وليس من قبيلة أو عرش محدد، مثل بني زيد، والمهاذبة، والغنانشة، والساحل، والقيروان، وقفصة، وذلك للتبرك، وقراءة الفاتحة على ضريح الولي الصالح سيدي مهذب وإقامة "الضحرة"، وهي حضرة عيساويةتتضمن رقصًا صوفيا وذكرا لخصال سيدي مهذب" .من ناحيتها، إشتكت إحدى الزائرات، سناء بن عمر، وهي في الأصل من عرش المهاذبة، من "الإهمال الذي يعرفه مقام الولي الصالح سيدي مهذب"، مشيرة إلى أن "إسمه الأصلي "المهذب "، حيث قدم من المغرب الأقصى، منذ القرن الثالث عشر، وقام بتهذيب المكتبة الإسلامية ".وذكرت محدثتنا، أنها "قدمت من تونس العاصمة، لزيارة مقام الولي الصالح سيدي مهذب، وقراءة الفاتحة على ضريح جدها، الذي قام بعديد الأعمال الصالحة، وإشتهر بكراماته وبركاته"، داعية إلى "ضرورة العناية والمحافظة على هذه المنارة التاريخية ".