الهيئة الوطنية للمحامين تتلقى 9 ترشحات للعمادة و42 ترشحا لمجلس الهيئة (حاتم مزيو)

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/631dc599d290e9.72433688_qhiflgonjpekm.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 26 Août 2025 - 16:22 قراءة: 1 د, 8 ث
      
تلقّت الهيئة الوطنية للمحامين تسع ترشحات لخطة عميد المحامين من بينهم امرأة واحدة وفق ما أكده عميد المحامين حاتم المزيو
. وستجرى انتخابات عمادة المحامين ومجلس الهيئة خلال المؤتمر المهني يومي 12 و 13 سبتمبر القادم بمدينة الثقافة وفق ما جاء في الاستدعاء الخاص بالجلسة العامة الاعتيادية و الانتخابية الموجه إلى المحامين يوم 7 أوت الجاري.


وأكد المزيو في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الثلاثاء، أن عدد الترشحات لعضوية مجلس هيئة الوطنية للمحامين بلغ 42 مطلب ترشح مبينا أنه سيتم البتّ في هذه الترشحات والنظر في مدة استجابتها للشروط التي نص عليها مرسوم المحاماة في أقرب الٱجال.


 وستنعقد الجلسة العامة العادية يوم 12 سبتمبر 2025 على الساعة الثالثة بعد الزوال، وفي حال عدم توفر النصاب القانوني تنعقد صحيحة على الساعة الرابعة بعد الزوال مهما كان عدد الحضور وذلك بمدينة الثقافة شارع محمد الخامس تونس.

وسيتم خلال الجلسة، تلاوة التقرير الأدبي للهيئة الوطنية للمحامين للسنة القضائية 2025/2024 وتلاوة التقرير المالي للهيئة الوطنية للمحامين للسنة القضائية 2025/2024 والمناقشة والمصادقة وعرض تقرير النشاط الإداري والمالي لصندوق الحيطة والتقاعد للمحامين لسنة 2020 بغرض المصادقة عليه.
أما الجلسة العامة العادية الانتخابية فستنعقد يوم 13 سبتمبر 2025 بمدينة الثقافة سيتم خلالها انتخاب العميد وأعضاء مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بداية من الساعة الثامنة صباحا.

وأفاد العميد في تصريح إعلامي سابق أن جميع المحامين المباشرين يحق لهم حضور الجلسة العامة العادية والتصويت مع استثناء المحامين المتقاعدين والشرفيين من .التصويت، وقدر العدد الجملي للمؤتمرين بقرابة 9 آلاف مؤتمر .


