أكد فيصل صولة المدير الفني للجامعة التونسية للتجذيف أنّ المنتخب التونسي سيراهن بجدية على التتويج ببطولة افريقيا للتجذيف الكلاسيكي والشاطئي المقررة بين آخر شهر أكتوبر ومفتتح شهر نوفمبر بجنوب افريقيا.



وأوضح في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أنّ العناصر الوطنية ستشرع في التحضيرات للحدث القاري بداية شهر سبتمبر عبر البطولة الوطنية التي اعتبرها مرحلة اعداداية هامة للوقوف على استعدادات الجذافين التونسيين ذكورا واناثا.



وأورد أنّ البطولة الافريقية ستسبقها المشاركة في بطولة العالم للتجذيف الكلاسيكي والبارلمبي المقررة من21 الى 28 سبتمبر بشانغهاي مبرزا أنّ الهدف الذي وضعته الجامعة التونسية للتجذيف في المشاركة العالمية هو بلوغ النهائي ب وتحصيل أحد المراكز الـ 15 الأوائل.وكشف أنّ الآمال في بطولة العالم ستكون معلّقة على الثنائي خديجة الكريمي وسلمى الذوادي في صنف الزوجي سيدات وفادي بن حمودة في فردي الأكابر وغيث القادري في فردي وزن خفيف فيما سترتكز الآمال في التجذيف البارلمبي على الجذافة أحلام الجدّي مستبعدا مشاركة ماهر الرحماني بسبب الاصابة واجرائه لتدخل جراحي على حدّ قوله.وباستفساره عن الأسباب التي تعيق بلوغ العناصر الوطنية منصات التتويج خصوصا على المستوى العالمي والأولمبي في ظلّ التألق اللافت لبقية الرياضات الفردية على غرار السباحة والتايكواندو، أفاد المدير الفني للجامعة التونسية للتجذيف أنّ ذلك يعود لسببين رئيسيين هما قلة الامكانيات المتوفرة لرياضة التجذيف و محدودية عدد النوادي قائلا في ذلك "انّه يوجد اليوم في تونس فقط 10 جمعيات موزعة في مختلف جهات الجهمهورية".