وزارة التجهيز: فتح جسر على مستوى الطريق الجهوية رقم 22 يربط مستشفى الحروق البليغة ببن عروس بمداخل المروج

تولى وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري، الاثنين، فتح جسر على الطريق الجهوية رقم 22 يربط مستشفى الحروق البليغة ببن عروس بمداخل المروج, وذلك خلال زيارة تفقدية الى حضيرة مشروع توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة

Saint Gobain وعاين الوزير الزواري، بالمناسبة سير أشغال المشروع في القسط الاول على مستوى السكة الحديدية

و القسط الثاني على مستوى محول الكبارية والقسط الثالث على مستوى مستشفى الحروق البليغة بن عروس

