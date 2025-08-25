Babnet   Latest update 20:12 Tunis

وزارة التجهيز: فتح جسر على مستوى الطريق الجهوية رقم 22 يربط مستشفى الحروق البليغة ببن عروس بمداخل المروج

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68aca2d351d579.05424638_hqloknempifjg.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 25 Août 2025 - 18:51
      
تولى وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري، الاثنين، فتح جسر على الطريق الجهوية رقم 22 يربط مستشفى الحروق البليغة ببن عروس بمداخل المروج, وذلك خلال زيارة تفقدية الى حضيرة مشروع توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة
 Saint Gobain وعاين الوزير الزواري، بالمناسبة سير أشغال  المشروع في القسط الاول على مستوى السكة الحديدية 
 و القسط الثاني على مستوى محول الكبارية والقسط الثالث على مستوى مستشفى الحروق البليغة بن عروس 



ودعا في هذا الصدد، وفق بلاغ صادر عن الوزارة، الى حسن التنسيق مع مختلف المتدخلين من السلط الجهوية والأمنية لضمان السلامة المرورية خلال فتح النفق على مستوى حي النور بالكباريه في اتجاه باجة وأحياء تونس الغربية (سيدي حسين والزهور) أمام حركة الجولان نهاية هذا الأسبوع
كما اطلع وزير التجهيز على بعض الإشكاليات التي تعترض استكمال أجزاء من المشروع، موصيا بضرورة المتابعة اليومية والدقيقة للأشغال والقيام بالإختبارات الفنية اللازمة بالتنسيق مع مركز التجارب وتقنيات البناء  لضمان الجودة في الإنجاز
يشار إلى أن النسبة الإجمالية لإنجاز مشروع أشغال توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة قد تجاوزت 75 بالمائة


