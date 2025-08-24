الدورة العاشرة من مهرجان "دريم سيتي" بين 3 و19 أكتوبر 2025
تنظم جمعية "الشارع فن" الدورة العاشرة من مهرجان "دريم سيتي" خلال الفترة الممتدة من 3 إلى 19 أكتوبر 2025 في المدينة العتيقة بالعاصمة بمشاركة فنانين من تونس ومنطقة جنوب غرب آسيا وشمال إفريقيا، إلى جانب مشاركين من إفريقيا وأوروبا.
وأكدت الجهة المنظمة في بلاغ إعلامي أن هذه الدورة تأتي في ظل عالم تعصف به الأزمات وأن المهرجان يؤمن بأن الفن ما يزال يمثل مساحةً للمقاومة والترميم والصمود"، مشيرة إلى أن الفعل الإبداعي في الفضاء العام يبقى وسيلة لإعادة بناء الروابط الإنسانية ومساءلة الواقع.
ويحافظ المهرجان على هويته الأساسية المتمثلة في الارتباط بالمدينة وتاريخها وسياقها الاجتماعي والسياسي، حيث ستُعرض خلال هذه الدورة أعمال فنية تم إنتاجها داخل تونس ضمن برنامج "إبداعات دريم" (Dream Creations) و"معارض دريم" (Dream Exhibition) والتي تعتبر العمود الفقري للمهرجان منذ تأسيسه.
كما يستضيف المهرجان عددا من "ضيوف دريم" (Dream Guests) من مختلف أنحاء العالم، بالإضافة إلى تنظيم عروض موسيقية وسينمائية تحت عنوان "حفلات دريم" و"أفلام وفيديوهات دريم" إلى جانب فعاليات حوارية تحت عنوان "أفكار دريم" (Dream Talks & Ideas) والتي تهدف إلى فتح النقاش حول القضايا الفنية والاجتماعية الراهنة.
ويخصص المهرجان فضاءات إضافية للشباب من خلال "خربقة سيتي" (Kharbga City) وهي منصة تعنى بتصورات الشباب وخيالهم الإبداعي، في حين ستكون السهرات الليلية حاضرة تحت عنوان "ShiftLeyli"، لتوفر لحظات احتفالية وفنية مفتوحة للجمهور.
كما أعلنت جمعية "الشارع فن" عن انطلاق سلسلة من التعاونات الفنية طويلة المدى ضمن ما يُعرف بـ"تعاونات دريم" (Dream Collaborations) مع مؤسسات ثقافية دولية على غرار مبادرة تسير ومؤسسة الشارقة للفنون ومدرسة "بارد" الأمريكية.
وتسعى الدورة العاشرة إلى تعزيز علاقة الفن بالمدينة من خلال عروض تقام في الفضاءات العامة في مسعى لإعادة ربط المواطن بالفضاء الحضري عبر الفن والسير جماعيا في "هوامش المدينة" وفق ما جاء في بلاغ المنظمين.
