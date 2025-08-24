الدورة العاشرة من مهرجان "دريم سيتي" بين 3 و19 أكتوبر 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/1b/dreamcity2015.jpg width=100 align=left border=0>

تنظم جمعية "الشارع فن" الدورة العاشرة من مهرجان "دريم سيتي" خلال الفترة الممتدة من 3 إلى 19 أكتوبر 2025 في المدينة العتيقة بالعاصمة بمشاركة فنانين من تونس ومنطقة جنوب غرب آسيا وشمال إفريقيا، إلى جانب مشاركين من إفريقيا وأوروبا.

وأكدت الجهة المنظمة في بلاغ إعلامي أن هذه الدورة تأتي في ظل عالم تعصف به الأزمات وأن المهرجان يؤمن بأن الفن ما يزال يمثل مساحةً للمقاومة والترميم والصمود"، مشيرة إلى أن الفعل الإبداعي في الفضاء العام يبقى وسيلة لإعادة بناء الروابط الإنسانية ومساءلة الواقع.

ويحافظ المهرجان على هويته الأساسية المتمثلة في الارتباط بالمدينة وتاريخها وسياقها الاجتماعي والسياسي، حيث ستُعرض خلال هذه الدورة أعمال فنية تم إنتاجها داخل تونس ضمن برنامج "إبداعات دريم" (Dream Creations) و"معارض دريم" (Dream Exhibition) والتي تعتبر العمود الفقري للمهرجان منذ تأسيسه.

