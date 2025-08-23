مشروع تطوير محطة الرياح بسيدي داود سيضاعف قدرتها الانتاجية 3 مرات وسيشكل خطوة هامة في مسار الانتقال الطاقي لتونس

سيشكل مشروع تطوير محطة انتاج الكهرباء باستغلال طاقة الرياح بسيدي داود بمعتمدية الهوارية من ولاية نابل، الذي من المتوقع توقيع صفقة انطلاق انجازه خلال الثلاثي الرابع لسنة 2025، خطوة هامة في مسار الانتقال الطاقي في تونس لا سيما وانه سيمكن من مضاعفة الطاقة الانتاجية لمحطة الرياح من 10،5 الى ما بين 29 و 33 ميغاوات.



ومثلت متابعة تقدم المراحل الاعدادية لتنفيذ هذا المشروع والكشف عن ابرز مكوناته، محور اعمال جلسة عمل انتظمت، الاسبوع الفارط بمقر ولاية نابل، وباشراف والية الجهة، هناء شوشاني، التي اكدت بالخصوص اهمية هذا المشروع الاستراتيجي في تعزيز استخدام الطاقات المتجددة وتحقيق التنمية المستدامة مشددة على ضرورة احترام الاجال المحددة والتنسيق بين مختلف الاطراف المعنية لتذليل كل الصعوبات.



وكشفت تقارير الشركة الوطنية للكهرباء والغاز " الستاغ"، ان مشروع انجاز محطة جديدة لانتاج الكهرباء بواسطة طاقة الرياح بسيدي داود والمقدرة تكلفته الجملية ب100 مليون دينار، والذي سيقع تمويله عن طريق اتفاقية قرض تمويل من البنك الالماني للتنمية، يتنزل انجازه في اطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لادماج الطاقات المتجددة وتنويع مصادر الطاقة.وابرزت ان المشروع يشمل بالخصوص في مرحلته الاولى تفكيك 32 تربينة رياح قديمة (قدرة 10،5 ميغاوات) من محطة توليد طاقة الرياح بسيدي داود وانجاز محطة جديدة لانتاج الكهرباء بواسطة طاقة الرياح بذات الموقع تتكون من 7 تربينات عالية القدرة وبقدرة جملية تتراوح بين 29 و 33 ميغاوات بالاضافة الى تركيز منشآت تصريف الطاقة الكهربائية المنتجة مع اضافة محول كهربائي جديد لتحسين نظام نقل الطاقة في مركز التحويل الحالي.وتشير تقارير الادارة المركزية للتجهيز بشركة "ستاغ" بخصوص المخطط الزمني لانجاز المشروع، الى ان التاريخ المحتمل لتشغيل المحطة الجديدة سيكون خلال الثلاثي الثاني لسنة 2027 بعد ان يتم توقيع صفقة المشروع خلال الثلاثي الرباع لسنة 2025 على تتواصل مدة انجاز المشروع ل20 شهرا.يذكر ان محطة انتاج الكهرباء بواسطة طاقة الرياح بسيدي داود من معتمدية الهوارية، تعد من اولى مشاريع الطاقة المتجددة في تونس، التي انطلقت في العمل منذ سنة 2000. وياتي المشروع الجديد ليعطي دفعا جديدا لهذه المحطة من خلال اعادة تهيئتها تهيئة شاملة وتطوير معداتها وتجديدها بما سيساهم في مصاعفة طاقتها الانتاجية ويعزز مكانتها كقاطرة للانتقال الطاقي في تونس ونموذجا لاستغلال الطاقات النظيفة والمتجددة.وتجدر الاشارة من جهة اخرى الى ان محطة الرياح بسيدي داود قد شهدت سنة 2022 توقيع اتفاق لتنفيذ مشروع تعاون علمي وتكنولوجي تونسي الماني لانتاج الهيدروجين الاخضر يقوم على استغلال الطاقة الكهربائية النظيفة المتاتية من الرياح التي تنتجها المحطة لتحلية مياه البحر واستغلالها في انتاج الهيدروجين الاخضر.وتشكل هذه المشاريع خطوات جديدة وهامة في مسار الانتقال الطاقي في تونس والذي يقوم على استغلال الطاقات المتجددة لانتاج الكهرباء وتحقيق التنمية المستدامة بما يفتح افاقا كبيرا لتطوير انشطة الاقتصاد الاخضر وتعزيز مكانة منطقة الهوارية كوجهة متميزة للاقتصاد الاخضر والسياحة الايكولوجية والثقافية.وترنو تونس إلى رفع نسبة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء إلى 35 بالمائة بحلول عام 2030، وفقًا للاستراتيجية الطاقية الوطنية التي تم تحديثها عام 2023، وستساهم هذه الخطوة في خفض انبعاثات الكربون وتأمين إمدادات الطاقة للبلادم ت