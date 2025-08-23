تصفيات المونديال: تونس تواجه ليبيريا في رادس يوم 4 سبتمبر وغينيا الاستوائية في مالابو يوم 8 سبتمبر

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68a9baaddd55d5.39924430_epofkimqljnhg.jpg width=100 align=left border=0>

أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم، اليوم السبت، أن مباراة المنتخب التونسي أمام نظيره الليبيري لحساب الجولة السابعة من تصفيات كأس العالم 2026 ستُقام يوم 4 سبتمبر المقبل على الساعة الثامنة ليلا بملعب حمادي العقربي برادس.



كما أوضحت أن مباراة الجولة الثامنة ضد منتخب غينيا الاستوائية ستدور يوم 8 سبتمبر على الساعة الثانية بعد الظهر بملعب مالابو.

