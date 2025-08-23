تصفيات المونديال: تونس تواجه ليبيريا في رادس يوم 4 سبتمبر وغينيا الاستوائية في مالابو يوم 8 سبتمبر
أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم، اليوم السبت، أن مباراة المنتخب التونسي أمام نظيره الليبيري لحساب الجولة السابعة من تصفيات كأس العالم 2026 ستُقام يوم 4 سبتمبر المقبل على الساعة الثامنة ليلا بملعب حمادي العقربي برادس.
كما أوضحت أن مباراة الجولة الثامنة ضد منتخب غينيا الاستوائية ستدور يوم 8 سبتمبر على الساعة الثانية بعد الظهر بملعب مالابو.
ويتصدر المنتخب التونسي ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 16 نقطة، متقدما على كل من ناميبيا (12 نقطة) وليبيريا (10 نقاط) وغينيا الاستوائية (7 نقاط) ومالاوي (6 نقاط) فيما يتذيل ساو تومي وبرينسيب الترتيب دون نقاط.
