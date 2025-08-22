بطولة الرابطة الاولى: الترجي الجرجيسي يواصل الصدارة والنجم الساحلي في أسفل الترتيب
اختتمت مساء الجمعة 22 أوت 2025 مباريات الدفعة الثانية من الجولة الثالثة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، والتي أسفرت عن نتائج مثيرة أعادت تشكيل الترتيب العام.
نتائج الجمعة 22 أوت 2025
* النادي الإفريقي 1 – الترجي الجرجيسي 2
سجل كازومبي (90+5) للإفريقي، بينما أمضى ستانلي أوغو (59) وإينوسون نشوتي (80) ثنائية الترجي الجرجيسي.
* شبيبة العمران 1 – النادي البنزرتي 0
هدف المباراة الوحيد حمل توقيع مصطفى السويسي (54).
* الاتحاد المنستيري 2 – الأولمبي الباجي 0
أيمن الحرزي من ركلة جزاء (27) ويوسف العبدلي (68) أمّنا الفوز للاتحاد.
* مستقبل قابس 2 – مستقبل المرسى 1
حكيم تقا (2) وعزيز السكرافي (65) سجلا لمستقبل قابس، فيما ذلل عثمان القروي (51 ض.ج) الفارق للمرسى.
* نجم المتلوي 2 – النادي الصفاقسي 1
أحمد أولاد باهي خطف الأضواء بثنائية (31 و72)، في حين سجل إياد بلوافي هدف الصفاقسي الوحيد (10).
نتائج الخميس 21 أوت 2025* مستقبل سليمان 0 – الملعب التونسي 0
* شبيبة القيروان 0 – الترجي الرياضي 4 (أوغبيلي 22، البلايلي 26، الجبري 45، يان ساس 48)
* اتحاد بن قردان 0 – النجم الساحلي 0
الترتيب بعد الجولة 31. الترجي الجرجيسي – 9 نقاط
2. نجم المتلوي – 7 نقاط
3. شبيبة العمران – 6 نقاط
4. النادي الإفريقي – 6 نقاط
5. الترجي الرياضي – 5 نقاط
6. الاتحاد المنستيري – 5 نقاط
7. الملعب التونسي – 5 نقاط
8. مستقبل قابس – 5 نقاط
9. اتحاد بن قردان – 4 نقاط
10. مستقبل المرسى – 3 نقاط
11. شبيبة القيروان – 3 نقاط
12. النادي البنزرتي – 2 نقاط
13. الأولمبي الباجي – 1 نقطة
14. النادي الصفاقسي – 1 نقطة
15. مستقبل سليمان – 1 نقطة
16. النجم الساحلي – 1 نقطة
