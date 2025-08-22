بطولة الرابطة الاولى: الترجي الجرجيسي يواصل الصدارة والنجم الساحلي في أسفل الترتيب

اختتمت مساء الجمعة 22 أوت 2025 مباريات الدفعة الثانية من الجولة الثالثة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، والتي أسفرت عن نتائج مثيرة أعادت تشكيل الترتيب العام.



نتائج الجمعة 22 أوت 2025



نتائج الخميس 21 أوت 2025



الترتيب بعد الجولة 3



سجل كازومبي (90+5) للإفريقي، بينما أمضى ستانلي أوغو (59) وإينوسون نشوتي (80) ثنائية الترجي الجرجيسي.هدف المباراة الوحيد حمل توقيع مصطفى السويسي (54).أيمن الحرزي من ركلة جزاء (27) ويوسف العبدلي (68) أمّنا الفوز للاتحاد.حكيم تقا (2) وعزيز السكرافي (65) سجلا لمستقبل قابس، فيما ذلل عثمان القروي (51 ض.ج) الفارق للمرسى.أحمد أولاد باهي خطف الأضواء بثنائية (31 و72)، في حين سجل إياد بلوافي هدف الصفاقسي الوحيد (10).* مستقبل سليمان 0 – الملعب التونسي 0* شبيبة القيروان 0 – الترجي الرياضي 4 (أوغبيلي 22، البلايلي 26، الجبري 45، يان ساس 48)* اتحاد بن قردان 0 – النجم الساحلي 01. الترجي الجرجيسي – 9 نقاط2. نجم المتلوي – 7 نقاط3. شبيبة العمران – 6 نقاط4. النادي الإفريقي – 6 نقاط5. الترجي الرياضي – 5 نقاط6. الاتحاد المنستيري – 5 نقاط7. الملعب التونسي – 5 نقاط8. مستقبل قابس – 5 نقاط9. اتحاد بن قردان – 4 نقاط10. مستقبل المرسى – 3 نقاط11. شبيبة القيروان – 3 نقاط12. النادي البنزرتي – 2 نقاط13. الأولمبي الباجي – 1 نقطة14. النادي الصفاقسي – 1 نقطة15. مستقبل سليمان – 1 نقطة16. النجم الساحلي – 1 نقطة