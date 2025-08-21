الرابطة الأولى: الترجي الرياضي يكتسح شبيبة القيروان… وتعادلات دون أهداف في بقية المباريات
دارت اليوم الخميس مباريات الدفعة الأولى من الجولة الثالثة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، وشهدت مواجهات متباينة بين التعادلات السلبية وانتصار عريض للترجي الرياضي.
النتائج
النتائج
* ملعب سليمان: مستقبل سليمان 0 – 0 الملعب التونسي
* ملعب العواني بالقيروان: شبيبة القيروان 0 – 4 الترجي الرياضي
أونشي أوغبيلو (22’) – يوسف البلايلي (26’) – أشرف الجبري (45’) – يان ساس (48’)
* ملعب بن قردان: اتحاد بن قردان 0 – 0 النجم الساحلي
ملامح المباريات* لقاء سليمان انتهى بتعادل سلبي دون فرص كبيرة، ليتقاسم الفريقان النقاط ويواصلان رحلة البحث عن الانتصار.
* في القيروان، بسط الترجي الرياضي سيطرة واضحة وتمكن من تحقيق فوز كبير برباعية نظيفة، في مباراة عرفت تألق مهاجميه وقدرته على الحسم المبكر.
* أما في بن قردان، فقد اكتفى الاتحاد المحلي والنجم الساحلي بنتيجة التعادل دون أهداف في مباراة تكتيكية اتسمت بالتحفظ الدفاعي من الجانبين.
الترتيب المؤقت بعد الدفعة الأولى من الجولة 3| الفريق | ن | ل | ف | ت | هـ | له | عليه |
| ----------------- | - | - | - | - | -- | -- | ---- |
| الترجي الجرجيسي | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| النادي الإفريقي | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| الترجي الرياضي | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 |
| الملعب التونسي | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| نجم المتلوي | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| اتحاد بن قردان | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| شبيبة العمران | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| شبيبة القيروان | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| مستقبل المرسى | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| الاتحاد المنستيري | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| النادي البنزرتي | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| مستقبل قابس | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| الأولمبي الباجي | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| النادي الصفاقسي | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| مستقبل سليمان | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| النجم الساحلي | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
برنامج مباريات الجمعة 22 أوت 2025 (الدفعة الثانية)* ملعب حمادي العقربي برادس: النادي الإفريقي – الترجي الجرجيسي (الحكم أيمن نصري)
* ملعب الشاذلي زويتن: شبيبة العمران – النادي البنزرتي (الحكم فرج عبد اللاوي)
* ملعب بن جنات بالمنستير: الاتحاد المنستيري – الأولمبي الباجي (الحكم منتصر بلعربي)
* ملعب قابس: مستقبل قابس – مستقبل المرسى (الحكم هيثم الطرابلسي)
* ملعب المتلوي: نجم المتلوي – النادي الصفاقسي (الحكم سيف الدين الورتاني)
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 313709