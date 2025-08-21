Babnet   Latest update 20:05 Tunis

الرابطة الأولى: الترجي الرياضي يكتسح شبيبة القيروان… وتعادلات دون أهداف في بقية المباريات

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68a75b5f3a6b25.01175926_fpoeqnihmgjlk.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 21 Août 2025 - 18:45 قراءة: 2 د, 44 ث
      
دارت اليوم الخميس مباريات الدفعة الأولى من الجولة الثالثة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، وشهدت مواجهات متباينة بين التعادلات السلبية وانتصار عريض للترجي الرياضي.

النتائج


* ملعب سليمان: مستقبل سليمان 0 – 0 الملعب التونسي

* ملعب العواني بالقيروان: شبيبة القيروان 0 – 4 الترجي الرياضي
أونشي أوغبيلو (22’) – يوسف البلايلي (26’) – أشرف الجبري (45’) – يان ساس (48’)
* ملعب بن قردان: اتحاد بن قردان 0 – 0 النجم الساحلي

ملامح المباريات

* لقاء سليمان انتهى بتعادل سلبي دون فرص كبيرة، ليتقاسم الفريقان النقاط ويواصلان رحلة البحث عن الانتصار.
* في القيروان، بسط الترجي الرياضي سيطرة واضحة وتمكن من تحقيق فوز كبير برباعية نظيفة، في مباراة عرفت تألق مهاجميه وقدرته على الحسم المبكر.
* أما في بن قردان، فقد اكتفى الاتحاد المحلي والنجم الساحلي بنتيجة التعادل دون أهداف في مباراة تكتيكية اتسمت بالتحفظ الدفاعي من الجانبين.

الترتيب المؤقت بعد الدفعة الأولى من الجولة 3

| الفريق | ن | ل | ف | ت | هـ | له | عليه |
| ----------------- | - | - | - | - | -- | -- | ---- |
| الترجي الجرجيسي | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| النادي الإفريقي | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| الترجي الرياضي | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 |
| الملعب التونسي | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| نجم المتلوي | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| اتحاد بن قردان | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| شبيبة العمران | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| شبيبة القيروان | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| مستقبل المرسى | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| الاتحاد المنستيري | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| النادي البنزرتي | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| مستقبل قابس | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| الأولمبي الباجي | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| النادي الصفاقسي | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| مستقبل سليمان | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| النجم الساحلي | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |

برنامج مباريات الجمعة 22 أوت 2025 (الدفعة الثانية)

* ملعب حمادي العقربي برادس: النادي الإفريقي – الترجي الجرجيسي (الحكم أيمن نصري)
* ملعب الشاذلي زويتن: شبيبة العمران – النادي البنزرتي (الحكم فرج عبد اللاوي)
* ملعب بن جنات بالمنستير: الاتحاد المنستيري – الأولمبي الباجي (الحكم منتصر بلعربي)
* ملعب قابس: مستقبل قابس – مستقبل المرسى (الحكم هيثم الطرابلسي)
* ملعب المتلوي: نجم المتلوي – النادي الصفاقسي (الحكم سيف الدين الورتاني)


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 313709


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 21 أوت 2025 | 27 صفر 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:37
19:05
16:06
12:29
05:41
04:08
الرطــوبة:
% 65
Babnet
Babnet35°
28° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet25°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
35°-25
33°-24
34°-23
33°-23
35°-26
  • Avoirs en devises
    24540,9

  • (21/08)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,35156 DT        1$ =2,91857 DT
  • Solde Compte du Trésor   (21/08)   972,9 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 20:05 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    