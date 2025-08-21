الرابطة الأولى: الترجي الرياضي يكتسح شبيبة القيروان… وتعادلات دون أهداف في بقية المباريات

دارت اليوم الخميس مباريات الدفعة الأولى من الجولة الثالثة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، وشهدت مواجهات متباينة بين التعادلات السلبية وانتصار عريض للترجي الرياضي.



النتائج



ملامح المباريات



الترتيب المؤقت بعد الدفعة الأولى من الجولة 3



برنامج مباريات الجمعة 22 أوت 2025 (الدفعة الثانية)



: مستقبل سليمان 0 – 0 الملعب التونسي: شبيبة القيروان 0 – 4 الترجي الرياضيأونشي أوغبيلو (22’) – يوسف البلايلي (26’) – أشرف الجبري (45’) – يان ساس (48’): اتحاد بن قردان 0 – 0 النجم الساحلي* لقاء سليمان انتهىدون فرص كبيرة، ليتقاسم الفريقان النقاط ويواصلان رحلة البحث عن الانتصار.* في القيروان، بسط الترجي الرياضي سيطرة واضحة وتمكن من، في مباراة عرفت تألق مهاجميه وقدرته على الحسم المبكر.* أما في بن قردان، فقد اكتفى الاتحاد المحلي والنجم الساحلي بنتيجة التعادل دون أهداف في مباراة تكتيكية اتسمت بالتحفظ الدفاعي من الجانبين.| الفريق | ن | ل | ف | ت | هـ | له | عليه || ----------------- | - | - | - | - | -- | -- | ---- || الترجي الجرجيسي | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 || النادي الإفريقي | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 || الترجي الرياضي | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 || الملعب التونسي | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 || نجم المتلوي | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 || اتحاد بن قردان | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 || شبيبة العمران | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 || شبيبة القيروان | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 || مستقبل المرسى | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 || الاتحاد المنستيري | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 || النادي البنزرتي | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 || مستقبل قابس | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 || الأولمبي الباجي | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 || النادي الصفاقسي | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 || مستقبل سليمان | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 || النجم الساحلي | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |: النادي الإفريقي – الترجي الجرجيسي (الحكم أيمن نصري): شبيبة العمران – النادي البنزرتي (الحكم فرج عبد اللاوي): الاتحاد المنستيري – الأولمبي الباجي (الحكم منتصر بلعربي): مستقبل قابس – مستقبل المرسى (الحكم هيثم الطرابلسي): نجم المتلوي – النادي الصفاقسي (الحكم سيف الدين الورتاني)