الدوري الماسي لالعاب القوى: رحاب الظاهري تحرز المركز الثامن لسباق 3000م موانع وتضمن تاهلها الى بطولة العالم المقبلة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68591bf9ee1871.92123565_nomikqpfjghel.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 21 Août 2025 - 08:10
      
احرزت العداءة التونسية رحاب الظاهري المركز الثامن لسباق 3000م موانع خلال مشاركتها امس الاربعاء في الجولة الثالثة عشرة لملتقيات الدوري الماسي لالعاب القوى بمدينة لوزان السويسرية.
وقطعت الظاهري مسافة السباق في توقيت قدره 9دق و32ث و91 جزء بالمائة.
وبهذه النتيجة، ضمنت العداءة التونسية ترشحها لبطولة العالم لالعاب القوى القادمة المقررة باليابان من 13 الى 21 سبتمبر 2025.

وعاد المركز الاول في ملتقى لوزان للكينية دوريس ليمنغول (9دق و16ث و36 جزء بالمائة) والمركز الثاني للاثيوبية سيمبو الماي (9دق و20ث و39 جزء بالمائة) في حين ال المركز الثالث للامريكية اوليفيا ماركيزيتش (9دق و20ث و73 جزء بالمائة).




