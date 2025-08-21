الدوري الماسي لالعاب القوى: رحاب الظاهري تحرز المركز الثامن لسباق 3000م موانع وتضمن تاهلها الى بطولة العالم المقبلة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68591bf9ee1871.92123565_nomikqpfjghel.jpg width=100 align=left border=0>

احرزت العداءة التونسية رحاب الظاهري المركز الثامن لسباق 3000م موانع خلال مشاركتها امس الاربعاء في الجولة الثالثة عشرة لملتقيات الدوري الماسي لالعاب القوى بمدينة لوزان السويسرية.

وقطعت الظاهري مسافة السباق في توقيت قدره 9دق و32ث و91 جزء بالمائة.

وبهذه النتيجة، ضمنت العداءة التونسية ترشحها لبطولة العالم لالعاب القوى القادمة المقررة باليابان من 13 الى 21 سبتمبر 2025.

