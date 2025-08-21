مروى بوزياني تضمن ترشحها الى نهائي الدوري الماسي لالعاب القوى في سباق 3000م موانع
ضمنت العداءة التونسية مروى بوزياني ترشحها إلى نهائي الدوري الماسي لالعاب القوى في سباق 3 الاف متر موانع المقرر بمدينة زيوريخ السويسرية يوم 27 أوت الجاري بمشاركة أفضل 10 عداءات في العالم.
وتضم قائمة المترشحات حسب الترتيب الكينية فايث شيروتيش والاثيوبية سيمبو الماي والبحرينية وينفريد يافي والاوغندية بيروث شيموتاي والامريكية كورتني وايمينت والكازخستانية نوراه جيروتو والتونسية مروى بوزياني والامريكية غابريال جينينغس والالمانية ليا مايروالكينية دوريس ليمنغول.
ولم تشارك مروى بوزياني امس الاربعاء في سباق 3000م موانع ضمن الجولة الثالثة عشرة لملتقيات الدوري الماسي بمدينة لوزان السويسرية.
