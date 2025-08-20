Babnet   Latest update 20:42 Tunis

اجتماع بوزارة الصحة لبحث  تسريع مشاريع الرقمنة والذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68a62534132208.18325379_ihepkflqjmgno.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 20 Août 2025 - 20:42
      
خُصّص اجتماع انعقد اليوم الأربعاء، بين وزير الصحّة، مصطفى الفرجاني ووزير تكنولوجيات الاتصال، سفيان الهميسي،  لتسريع مشاريع الرقمنة والذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي.
وتم في هذا السياق الاتفاق، حسب بلاغ صادر عن وزارة الصحّة، على تطوير النظام المعلوماتي الصحي وتعميم ربط المؤسسات الصحية بالأنترنات عالية التدفق، وإطلاق منظومة ذكاء اصطناعي لتسريع وتحسين جودة الخدمات الصحيّة، وتقريب الخدمات والاختصاصات الطبية من المواطنين في المناطق الداخلية، خاصة عبر قراءة صور المفراس عن بعد.
كما اتفق الطرفان على التحضير لانطلاق المستشفى الرقمي لتغطية الجهات الداخلية، وتعزيز الحوكمة الرقمية وتبادل المعطيات بين القطاعات.

وأكّد الوزيران بالمناسبة ضرورة تجسيد رؤية مشتركة لجعل التكنولوجيا وسيلة لتطوير الخدمات الصحية وضمان عدالة النفاذ إليها في كامل تراب الجمهورية.


