خمس روايات تونسية ضمن القائمة القصيرة لجائزة كتارا للرواية العربية 2025

أعلنت المؤسسة العامة للحي الثقافي "كتارا" عن القائمات القصيرة لأفضل الأعمال المشاركة في الدورة الحادية عشرة لجائزة كتارا للرواية العربية في الفئات الستة ضمن هذه الجائزة. وتضمنت القائمات خمس روايات تونسية / 1 ضمن الروايات المنشورة و1 ضمن الروايات غير المنشورة و1 ضمن الروايات التاريخية وروايتان ضمن أدب الفتيان (اليافعين)/

فمن مجموع 44 رواية و9 دراسات نقدية، مؤهلة للفوز بجائزة كتارا للرواية العربية، تضمنت القائمات القصيرة رواية "ساعة نوح" لسفيان رجب (فئة الروايات المنشورة) و"ديان بيان فو- تاريخ من أهملهم التاريخ" لعمر الجملي (فئة الروايات التاريخية) ورواية "جفران وحورية الماء" لبسمة الحاج يحيى و"أبناء النور" لبسمة الشوالي ضمن روايات الفتيان، و"للا عزيزة أم سينيوريتا موناليزا؟" للعجمي بن بوبكر (فئة الروايات غير المنشورة) .

وتتضمن الجائزة أصناف الروايات المنشورة والروايات غير المنشورة وروايات الفتيان غير المنشورة، والروايات التاريخية غير المنشورة، والرواية القطرية المنشورة، والدراسات النقدية غير المنشورة.



ووفق بلاغ صادر اليوم عن مؤسسة "كتارا" فقد تضمنت القائمة القصيرة لفئة الروايات المنشورة تسعة أعمال لروائيين من سبع دول عربية، إذ تصدرت كل من مصر وفلسطين القائمة بروايتين لكل دولة، فيما جاءت بقية الأعمال من تونس والكويت، وسلطنة عمان، وسوريا، واليمن، برواية واحدة لكل منها.وبخصوص قائمة الروايات غير المنشورة، فقد ضمت تسعة أعمال لروائيين من 6 دول عربية، وهي مصر (3) والمغرب (2)، ورواية واحد لكل من تونس والسودان والعراق، وفلسطين.وفي فئة روايات الفتيان غير المنشورة، تضمنت القائمة روايات من 5 دول عربية، منا روايتان من كل من تونس ومصر والمغرب والجزائر إلى جانب رواية واحدة من سوريا.أما قائمة الدراسات النقدية غير المنشورة فتضمنت تسعة أعمال لنقاد من ثلاث دول عربية، منها 5 دراسات من المغرب و3 من مصر والأردن دراسة واحدة.أما في فئة الروايات التاريخية، فقد جاءت الأعمال التسعة من 6 دول عربية، تصدرتها مصر بثلاث روايات، ثم الأردن بروايتين، ورواية واحدة لكل من تونس والمغرب والعراق واليمن.وبخصوص فئة الرواية القطرية، بلغ عدد الروايات المشاركة في الجائزة 8 روايات، على أن يقع انتقاء واحدة فقط يوم الإعلان عن النتائج النهائية.وتم نشر عناوين كل الروايات على الموقع الرسمي لجائزة كتارا للرواية العربية، علما أن الإعلان النهائي عن الفائزين يكون يوم 13 أكتوبر ككل سنة تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للرواية العربية.