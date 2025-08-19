ترامب: اجتماع البيت الأبيض كان مثمرا للغاية وبدأت ترتيبات عقد اجتماع بين بوتين وزيلينسكي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68a41445737201.02048598_gqjhieofmlkpn.jpg width=100 align=left border=0>

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه بدأ الترتيبات لعقد اجتماع بين الرئيس فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكي في مكان سيتم تحديده لاحقا.



وقال ترامب بعد الاجتماع مع زيلينسكي والقادة الأوروبيين: "كان لي اجتماع مهم للغاية مع ضيوف بارزين في البيت الأبيض، وهم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس فنلندا ألكسندر ستوب، ورئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روتّه. وقد اختُتم الاجتماع بجلسة إضافية في المكتب البيضاوي".

