قابس: استئناف أشغال مشروع حماية مدينة مارث من الفيضانات

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/mareth-640x325.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 18 Août 2025 - 23:05
      
بعد تعطل دام 5 سنوات، استؤنفت أشغال مشروع حماية مدينة مارث من الفيضانات، وتشمل بالخصوص استكمال تهيئة وادي هذه المدينة بكلفة تقارب 200 ألف دينار.
 وكانت أشغال مشروع حماية مدينة مارث من الفيضانات قد انطلقت في جويلية 2018 بكلفة 4 ملايين، ويتضمن ثلاثة مكونات رئيسية تتمثل في تهيئة وادي الأجدل على طول 1400 متر خطي، ووادي السقي على طول 800 متر خطي، وتهيئة قنال من الخرسانة الاسفلتية، وحائط من الحجارة، ومخفضين مائيين بوادي مارث.
وفي هذا الصدد، تابع والي قابس رضوان نصيبي، خلال زيارة ميدانية أداها اليوم الاثنين، الى معتمدية مارث، استئناف أشغال تهيئة وادي مارث، وأعطى اشارة انطلاق انجاز مشروع توسعة دار الشباب بهذه المدينة بكلفة تقارب 400 الف دينار، وهو مشروع معطل منذ سنة 2019 وستدوم فترة انجازه 8 أشهر.

وكان شهر جوان الفارط قد شهد استئناف أشغال مشروع تهيئة مركز التخييم والاصطياف والتربصات بالزارات بكلفة  4 ملايين دينار ضمن صفقة تبلغ فترتها التعاقدية 08 أشهر.  

ويشمل مشروع مركز التخييم والاصطياف والتربصات بالزارات ضمن مكوناته وحدات سكنية، و3 وحدات للتخييم، ووحدة أنشطة، ومطبخ ومطعم ومقهى وساحة وحديقة، وسيوفر طاقة إيواء بحوالي 50 سريرا.


