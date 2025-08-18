قابس: استئناف أشغال مشروع حماية مدينة مارث من الفيضانات

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/mareth-640x325.jpg width=100 align=left border=0>

بعد تعطل دام 5 سنوات، استؤنفت أشغال مشروع حماية مدينة مارث من الفيضانات، وتشمل بالخصوص استكمال تهيئة وادي هذه المدينة بكلفة تقارب 200 ألف دينار.

وكانت أشغال مشروع حماية مدينة مارث من الفيضانات قد انطلقت في جويلية 2018 بكلفة 4 ملايين، ويتضمن ثلاثة مكونات رئيسية تتمثل في تهيئة وادي الأجدل على طول 1400 متر خطي، ووادي السقي على طول 800 متر خطي، وتهيئة قنال من الخرسانة الاسفلتية، وحائط من الحجارة، ومخفضين مائيين بوادي مارث.

وفي هذا الصدد، تابع والي قابس رضوان نصيبي، خلال زيارة ميدانية أداها اليوم الاثنين، الى معتمدية مارث، استئناف أشغال تهيئة وادي مارث، وأعطى اشارة انطلاق انجاز مشروع توسعة دار الشباب بهذه المدينة بكلفة تقارب 400 الف دينار، وهو مشروع معطل منذ سنة 2019 وستدوم فترة انجازه 8 أشهر.

