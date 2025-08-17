أكثر من 804.8 ألف تونسي تحصلوا على قرض من مؤسسات التمويل الصغير

* تؤكد المؤشرات والبيانات المتوفرة أن قطاع التمويل الصغير في تونس أصبح يكسب مساحات هامة لدى شريحة كبيرة من التونسيين في ظلّ صعوبة الولوج الى القروض البنكية، خاصة تلك المتعلقة بقروض الاستهلاك، بدليل حصول أكثر من 804 آلاف تونسي على قرض من هذه المؤسسات.



ومنحت مؤسسات التمويل الصغير في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري 113 ألف و583 قرضا. وبات اللجوء إلى هذا النوع من التمويل آلية تعويضية للوصول إلى القروض، ما أعطى لهذه المؤسسات مجالا أوسع للتموقع في المشهد المالي العام في البلاد.



وقالفي تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، إنّه في ظلّفي تونس "وجب الانتباه إلى مسألة الإقبال المتزايد على مجال التمويل الصغير الذي صار يمول بنسب هامة من التونسيين".وبيّن أنه خلال الثلاثي الأول من سنة 2025، ارتفعبقيمة، لافتا إلى أن جزءا من تراجع قائم القروض البنكية استغله قطاع التمويل الصغير، على الرغم من أنلكن الحصول عليه أيسر ودون تعقيدات إدارية مقارنة بالتمويل البنكي.وكشف المتحدث أن أكثر منتحصّلوا على قرض من مؤسسات التمويل الصغير بقائم قروض في القطاع بقيمةوتابع في تحليله للوضعية بالقول إن قيمة القروض التي منحتها مؤسسات التمويل الصغير خلال الثلاثي الأول من هذه السنة بلغتمقابلفي الثلاثي الأول من 2024. وأشار إلى أن هذه الوضعية تترجممقابلعن منح القروض وخاصة قروض الاستهلاك.واستدل في الوقت ذاته، بأن مؤسسات التمويل الصغير منحت في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العاموبلغالمتحصل عليه من مؤسسات التمويل الصغيرفي أواخر مارس من هذه السنة مقابلفي نفس الفترة من السنة الفارطة، الأمر الذي يعكس، حسب المحلل المالي،وفي سياق تأكيده علىكآلية هامة للتونسيين للحصول على القروض، أفاد النّيفر أن حواليتحصلوا خلال الثلاثي الأول من سنة 2025 على قرض.وكشف أن حواليمن هؤلاء الأشخاص الطبيعيين يتحصلون لأول مرة على تمويل صغير، موضحا أن هذه النسبة تعكس جلياوشدد المحلل المالي على أنفي تونس وخاصة فيجزء كبير منه استوعبتهفي ظل الولوج السهل للحصول على هذا الصنف من التمويل.وخلصإلى القول إنمتأتٍ، بالأساس، منوليس القطاع البنكي.