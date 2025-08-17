الترجي الرياضي: البرازيلي رودريغو يرحل و الجزائري بوعالية يقترت و سان يواصل المشوار

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68a1bb951d52c0.05783453_ijfnemhloqgpk.jpg width=100 align=left border=0>

انتهت تجربة المهاجم البرازيلي رودريغو رودريغاز مع الترجي الرياضي بعد ان اتفاق الطرفين على مغادرة اللاعب البرازيلي لاسوار الحديقة "ب" نحو تجربة اخرى في حين سيواصل مواطنه يان سان المشوار مع شيخ الاندية التونسية.



وافاد وليد قرفالة الناطق الرسمي للترجي الرياضي وكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الاحد ان "الترجي استكمل جميع الاجراءات مغادرة البرزيلي رودريغاز الفريق بعد اتفاق في الغرض تم بموجبه تمكين اللاعب من مستحقات قديمة وغلق هذا الملف بصفة نهائية لينتقل المهاجم البرازيلي الى تجربة اخرى".

