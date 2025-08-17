الترجي الرياضي: البرازيلي رودريغو يرحل و الجزائري بوعالية يقترت و سان يواصل المشوار
انتهت تجربة المهاجم البرازيلي رودريغو رودريغاز مع الترجي الرياضي بعد ان اتفاق الطرفين على مغادرة اللاعب البرازيلي لاسوار الحديقة "ب" نحو تجربة اخرى في حين سيواصل مواطنه يان سان المشوار مع شيخ الاندية التونسية.
وافاد وليد قرفالة الناطق الرسمي للترجي الرياضي وكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الاحد ان "الترجي استكمل جميع الاجراءات مغادرة البرزيلي رودريغاز الفريق بعد اتفاق في الغرض تم بموجبه تمكين اللاعب من مستحقات قديمة وغلق هذا الملف بصفة نهائية لينتقل المهاجم البرازيلي الى تجربة اخرى".
وافاد وليد قرفالة الناطق الرسمي للترجي الرياضي وكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الاحد ان "الترجي استكمل جميع الاجراءات مغادرة البرزيلي رودريغاز الفريق بعد اتفاق في الغرض تم بموجبه تمكين اللاعب من مستحقات قديمة وغلق هذا الملف بصفة نهائية لينتقل المهاجم البرازيلي الى تجربة اخرى".
واضاف ذات المصدر ان "متوسط الميدان الهجومي يان ساس سيواصل المسيرة مع الترجي الرياضي و سينضم الى التدريبات الاعتيادية وسيضع نفسه على ذمة الجهاز الفني ليقع التعويل عليه في قادم الاستحقاقات".
ومن جهة اخرى اكد قرفالة ان " الهيئة المديرة للفريق تواصل مساعيها لتدعيم الرصيد البشري للنادي بانتدابات جديدة حيث هناك اتصالات متقدمة مع اللاعب الجزائري كسيلة بوعالية وستكون الساعات القادمة فرصة لاستكمال جميع الاجراءات الخاصة بهذه الصفقة ".
يذكر ان فريق باب سويقة قد اكتفى بتعادلين مع مستهل بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم ضد كل من مستقبل قابس و الاتحاد المنستيري.
وسيواجه زملاء ابراهيما كايتا بمناسبة الجولة الثالثة لسباق البطولة شبيبة القيروان يوم الخميس القادم بملعب حمدة العواني انطلاقا من الساعة الرابعة و النصف مساء (س 16 و 30 دق).
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 313473