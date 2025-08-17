Babnet   Latest update 13:38 Tunis

الترجي الرياضي: البرازيلي رودريغو يرحل و الجزائري بوعالية يقترت و سان يواصل المشوار

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68a1bb951d52c0.05783453_ijfnemhloqgpk.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 17 Août 2025 - 12:22 قراءة: 1 د, 0 ث
      
انتهت تجربة المهاجم البرازيلي رودريغو رودريغاز مع الترجي الرياضي بعد ان اتفاق الطرفين على مغادرة اللاعب البرازيلي لاسوار الحديقة "ب" نحو تجربة اخرى في حين سيواصل مواطنه يان سان المشوار مع شيخ الاندية التونسية.

وافاد وليد قرفالة الناطق الرسمي للترجي الرياضي وكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الاحد ان "الترجي استكمل جميع الاجراءات مغادرة البرزيلي رودريغاز الفريق بعد اتفاق في الغرض تم بموجبه تمكين اللاعب من مستحقات قديمة وغلق هذا الملف بصفة نهائية لينتقل المهاجم البرازيلي الى تجربة اخرى".



واضاف ذات المصدر ان "متوسط الميدان الهجومي يان ساس سيواصل المسيرة مع الترجي الرياضي و سينضم الى التدريبات الاعتيادية وسيضع نفسه على ذمة الجهاز الفني ليقع التعويل عليه في قادم الاستحقاقات".
ومن جهة اخرى اكد قرفالة ان " الهيئة المديرة للفريق تواصل مساعيها لتدعيم الرصيد البشري للنادي بانتدابات جديدة حيث هناك اتصالات متقدمة مع اللاعب الجزائري كسيلة بوعالية وستكون الساعات القادمة فرصة لاستكمال جميع الاجراءات الخاصة بهذه الصفقة ".
يذكر ان فريق باب سويقة قد اكتفى بتعادلين مع مستهل بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم ضد كل من مستقبل قابس و الاتحاد المنستيري.
وسيواجه زملاء ابراهيما كايتا بمناسبة الجولة الثالثة لسباق البطولة شبيبة القيروان يوم الخميس القادم بملعب حمدة العواني انطلاقا من الساعة الرابعة و النصف مساء (س 16 و 30 دق).


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 313473


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 17 أوت 2025 | 23 صفر 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:44
19:10
16:09
12:30
05:38
04:03
الرطــوبة:
% 43
Babnet
Babnet34°
34° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet25°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
34°-25
33°-25
38°-25
43°-26
36°-26
  • Avoirs en devises
    24096,1

  • (15/08)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,35107 DT        1$ =2,89996 DT
  • Solde Compte du Trésor   (15/08)   1155,0 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 13:38 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    